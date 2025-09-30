default-cbs-image
Crismatt was sent outright to Triple-A Reno on Sunday, per MLB's transactions log.

Crismatt was designated for assignment Friday and will report to Triple-A after failing to draw any interest while on waivers. He appeared in eight games (five starts) for Arizona during the 2025 campaign, posting a 3.71 ERA and 1.44 WHIP with 25 strikeouts over 34.0 innings.

