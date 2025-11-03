Minter (lat) exercised his $11 million player option for 2026 on Monday, Jon Morosi of MLB Network reports.

Minter made only 13 relief appearances for the Mets in 2025 before undergoing season-ending left lat surgery in early May. The left-hander is expected to be recovered in time for the start of spring training and will return to a high-leverage role in the Mets' bullpen. Minter could even see some save chances in 2026 if Edwin Diaz departs via free agency.