Refsnyder will start in right field and bat sixth in Wednesday's game against the Athletics.

The right-handed-hitting Refsnyder traditionally sees his playing time versus lefties. However, injuries to Roman Anthony (oblique) and Wilyer Abreu (calf) have afforded Refsnyder some reps against right-handed pitching, as he'll be making his second straight start versus a righty and fourth consecutive start overall. The 34-year-old Refsnyder is slashing .303/.410/.576 in 11 contests since returning from the injured list Aug. 28.