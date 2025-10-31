76ers' Jabari Walker: Starting Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker will start in Friday's game against the Celtics, Kyle Neubeck of AllPHLY.com reports.
The two-way player will get the starting nod in place of Justin Edwards. Over four regular-season appearances (one start) thus far, Walker has averaged 4.5 points and 3.8 rebounds in 13.5 minutes per contest.
