Bulls' Patrick Williams: Returns to practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (ankle) was back at practice Thursday, Joel Lorenzi of The Athletic reports.
Williams left Wednesday's practice due to an ankle injury, but it must've been a pretty minor setback for the forward. Williams has his work cut out for him with Matas Buzelis pegged for a breakout season in Chicago.
