Kalkbrenner (elbow) is available for Saturday's game against the Jazz.

Kalkbrenner is officially ready to make his return from a nine-game absence due to a sprained left elbow. The rookie center is averaging 8.7 points, 6.4 rebounds and 1.8 blocks across 25.6 minutes per game this season. He has started in all but one of his appearances. Kalkbrenner's return will mean fewer minutes for Moussa Diabate and PJ Hall.

