Jazz's Kyle Filipowski: Sitting again Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski (back) won't play in Friday's preseason game against the Spurs, Andy Larsen of The Salt Lake Tribune reports.
Filipowski missed Wednesday's preseason opener due to lower back injury management, and the team isn't overly eager to get him on the court just yet. His next opportunity for preseason action will arrive Monday against Dallas.
