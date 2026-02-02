Mavericks' Brandon Williams: Questionable for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (lower leg) is questionable for Tuesday's game against the Celtics.
Williams suffered a right lower leg contusion that forced an early exit from Saturday's game against the Rockets and now clouds his availability for Tuesday's contest. If the 26-year-old is unable to suit up, Ryan Nembhard is a strong candidate to absorb minutes in the backcourt.
