Williams (lower leg) is questionable for Tuesday's game against the Celtics.

Williams suffered a right lower leg contusion that forced an early exit from Saturday's game against the Rockets and now clouds his availability for Tuesday's contest. If the 26-year-old is unable to suit up, Ryan Nembhard is a strong candidate to absorb minutes in the backcourt.

