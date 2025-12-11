Spurs' Jordan McLaughlin: Cleared for return
By RotoWire Staff
• 1 min read
McLaughlin (hamstring) will play in Wednesday's game against the Lakers, NBA reporter Matthew Tynan reports.
McLaughlin will return from a 10-game absence due to a strained left hamstring. Although his return will provide San Antonio with additional guard depth, he likely won't crack the Spurs' rotation Wednesday night.
