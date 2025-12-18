Buccaneers' SirVocea Dennis: Lined up for return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dennis (hip) logged a full practice Wednesday.
Dennis was sidelined for Tampa Bay's Week 15 matchup against Atlanta, but he looks to be in line to return for a key NFC South matchup against the Panthers. He should play nearly every defensive snap while posting a significant number of tackles.
