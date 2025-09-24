Predators' Tanner Molendyk: Resumes practicing
Molendyk (lower body) participated in Wednesday's practice.
It seems Molendyk is back on track after missing Tuesday's preseason game. The 20-year-old is a highly regarded prospect who had nine goals and 47 points across 49 regular-season WHL appearances between Saskatoon and Medicine Hat last year. However, Molendyk probably needs more time to develop before making his NHL debut, so he's unlikely to make Nashville's Opening Night roster.