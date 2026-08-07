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Coastal Athletic Standings
2025 Stats
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STATS
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MPG
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PPG
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FG%
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RPG
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APG
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Regular Season
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14.3
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4.4
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50.6
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2.5
|
0.4
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David Cobb
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Cameron Salerno
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Brad Crawford
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Cameron Salerno
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Cameron Salerno
Player Bio
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HT/WT: 6-7, 198 lbs
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Birthplace: Brooklyn, NY
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Class: Freshman