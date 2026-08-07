Skip to Main Content
EyePartInnerEyePartCorner
player headshot
Northeastern • #9 • F

Ty Francis

player headshot

Last Game

Sat, Mar 7 |
FLO
@ Drexel Dragons (17-16)
  • CareFirst Arena
77
Final
84
Game Recap

Coastal Athletic Standings

Team Conf Overall
NCWILM
 15-3 27-7
CHARLS
 14-4 21-11
HOFSTRA
 12-6 24-11
MNMTH
 11-7 19-15
WMMARY
 10-8 20-12
DREXEL
 10-8 17-16
TOWSON
 9-9 19-15
STNYBRK
 9-9 17-15
CAMP
 8-10 16-18
HAMP
 7-11 13-19
ELON
 6-12 14-18
NCAT
 4-14 11-19
NEAST
 2-16 7-24
Full Standings

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 14.3 4.4 50.6 2.5 0.4

Top Ty Francis News

Player Bio

HT/WT: 6-7, 198 lbs
Birthplace: Brooklyn, NY
Class: Freshman