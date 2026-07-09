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Arkansas St. • #90 • P

Daniel Vuckovic

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 7:00 pm ET |
ESP+
@ Memphis Tigers (8-5)
  • Simmons Bank Liberty Stadium
Game Preview

Sun Belt West Standings

Team Conf Overall
TROY
 6-2 8-6
USM
 5-3 7-6
UL
 5-3 6-7
ARKST
 5-3 7-6
TXSTSM
 3-5 7-6
SALA
 3-5 4-8
LAMON
 1-7 3-9
Full Standings
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2025 Punting

STATS PUNTS YDS AVG
Regular Season 25 1057 42.3

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Player Bio

HT/WT: 6-1, 206 lbs
Birthplace: Kildeer, IL
Class: Junior