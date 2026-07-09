Next Game
Sat, Sep 5 @ 7:00 pm ET |
ESP+
@ Memphis Tigers (8-5)
- Simmons Bank Liberty Stadium
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1:12
Xbox Bowl Picks: Missouri State vs Arkansas State
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1:22
Week 3 CFB Top 25 Picks: 14 Iowa State at Arkansas State
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0:56
Arkansas State @ Texas State Picks
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1:45
Utah State defeats Arkansas State, 34-20
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0:49
Arkansas State DB wears championship belt after INT despite still trailing by 10
2025 Punting
|STATS
|PUNTS
|YDS
|AVG
|Regular Season
|25
|1057
|42.3
Top Daniel Vuckovic News
Player Bio
|HT/WT: 6-1, 206 lbs
|Birthplace: Kildeer, IL
|Class: Junior