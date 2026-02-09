Diamondbacks' Andrew Saalfrank: Undergoes shoulder surgery
By RotoWire Staff
• 1 min read
Saalfrank will miss the entire 2026 season after undergoing left shoulder surgery Monday, Steve Gilbert of MLB.com reports.
Saalfrank dealt with left shoulder fatigue this past September, and while he was cleared of structural damage at the time, subsequent testing evidently revealed the need for surgery. Specifics of Monday's operation aren't yet clear, but the loss of Saalfrank is a hit to a Diamondbacks bullpen already low on quality arms. The southpaw posted a 1.33 ERA, 0.96 WHIP and 19:8 K:BB across 27 innings of work for Arizona in 2025.
