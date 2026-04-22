Diamondbacks' Corbin Burnes: Throws bullpen session
By RotoWire Staff
• 1 min read
Burnes (elbow) threw a bullpen session Tuesday, Jose M. Romero of the Arizona Republic reports.
Burnes has been throwing occasional bullpen sessions since spring training -- Tuesday's session was his fourth -- so there was nothing significant about Tuesday's activity. "He just wants to make sure everything is feeling right, he's duplicating his delivery," Diamondbacks manager Torey Lovullo said of Burnes. The pitcher is still on track to return near or after the All-Star break.
More News
-
Diamondbacks' Corbin Burnes: Adds curveballs in BP session•
-
Diamondbacks' Corbin Burnes: Throws BP session Friday•
-
Diamondbacks' Corbin Burnes: Heading to 60-day IL•
-
Diamondbacks' Corbin Burnes: Aims for mound work in late spring•
-
Diamondbacks' Corbin Burnes: Aiming for July return•
-
Diamondbacks' Corbin Burnes: Moved to 60-day IL•