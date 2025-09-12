Garrett Hampson: Released by St. Louis
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Cardinals released Hampson on Thursday.
Hampson passed through waivers after being designated for assignment and is now a free agent. The utility player has slashed just .143/.250/.169 over 91 plate appearances between the Diamondbacks, Reds and Cardinals this season.
