Mariners' Casey Legumina: Back with Seattle
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Mariners recalled Legumina from Triple-A Tacoma on Friday.
Legumina has fired 5.2 shutout innings while striking out eight batters since being sent down to Triple-A in mid-August. He'll now return to Seattle to take on a middle-relief role and replace Jose Castillo, who was designated for assignment in a corresponding move.
