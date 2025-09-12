default-cbs-image
The Mariners recalled Legumina from Triple-A Tacoma on Friday.

Legumina has fired 5.2 shutout innings while striking out eight batters since being sent down to Triple-A in mid-August. He'll now return to Seattle to take on a middle-relief role and replace Jose Castillo, who was designated for assignment in a corresponding move.

