default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Kremer's MRI on his right forearm came back clean, though he'll miss his next start, Danielle Allentuck of TheBaltimoreBanner.com reports.

Kremer exited Friday's start against the Dodgers after three innings due to right forearm discomfort. A subsequent MRI returned negative, but Kremer is going to have his next turn skipped. If the veteran hurler feels okay after resuming throwing, however, he could avoid an IL stint.

More News