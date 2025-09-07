Orioles' Dean Kremer: MRI returns negative
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kremer's MRI on his right forearm came back clean, though he'll miss his next start, Danielle Allentuck of TheBaltimoreBanner.com reports.
Kremer exited Friday's start against the Dodgers after three innings due to right forearm discomfort. A subsequent MRI returned negative, but Kremer is going to have his next turn skipped. If the veteran hurler feels okay after resuming throwing, however, he could avoid an IL stint.
