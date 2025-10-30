Mavericks' Anthony Davis: Questionable to return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Davis is questionable to return to Wednesday's game against the Pacers due to left lower leg soreness.
Davis departed Wednesday's game in the first quarter while favoring his left leg, and he's now questionable to return. While he's idle, Naji Marshall, Caleb Martin and Dwight Powell could see more minutes.
