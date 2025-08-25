Bears' Dominique Robinson: Quick return from ankle issue
By RotoWire Staff
• 1 min read
Robinson played 23 defensive snaps in Friday's 29-27 preseason win over the Chiefs.
Robinson had been sidelined for a few days following the Bears' second preseason contest due to an ankle injury. While he didn't log any stats in his return, he should be ready for a rotational role along the defensive line in a Week 1 matchup against the Vikings.
More News
-
Bears' Dominique Robinson: Dealing with ankle injury•
-
Bears' Dominique Robinson: Rotational role as rookie•
-
Bears' Dominique Robinson: Big performance in NFL debut•
-
Bears' Dominique Robinson: Ready for Sunday•
-
Bears' Dominique Robinson: Suffers leg injury Saturday•
-
Bears' Dominique Robinson: Heads to Windy City•