Robinson played 23 defensive snaps in Friday's 29-27 preseason win over the Chiefs.

Robinson had been sidelined for a few days following the Bears' second preseason contest due to an ankle injury. While he didn't log any stats in his return, he should be ready for a rotational role along the defensive line in a Week 1 matchup against the Vikings.

