Bruins' Tanner Jeannot: Game-time decision
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jeannot (undisclosed) will be a game-time decision against Toronto on Tuesday, per Steve Conroy of the Boston Herald.
Jeannot sported a non-contact jersey during Monday's practice and participated in Tuesday's optional skate. However, he could miss his first game since Jan. 3. He has registered six goals, 21 points, 70 shots on net, 206 hits and 59 PIM across 66 appearances this season.
More News
-
Bruins' Tanner Jeannot: Scores in win Thursday•
-
Bruins' Tanner Jeannot: Finds twine in Thursday's win•
-
Bruins' Tanner Jeannot: Best season since rookie campaign•
-
Bruins' Tanner Jeannot: Set to return•
-
Bruins' Tanner Jeannot: Might return Tuesday in Seattle•
-
Bruins' Tanner Jeannot: Not playing Saturday•