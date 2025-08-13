default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Brewers manager Pat Murphy said Tuesday that Misiorowski (tibia) could return from the 15-day injured list to make an abbreviated start Friday in Cincinnati, Hunter Baumgardt of 97.3 The Game reports.

A rehab start for Misiorowski on Friday is also a possibility. The Brewers have revealed their probable pitchers for Saturday (Quinn Priester) and Sunday (Jose Quintana) but are listing Friday as TBA. A decision on where Misiorowski will pitch Friday should be revealed soon. The rookie right-hander is working his way back from a left tibia contusion.

More News