Brewers' Jacob Misiorowski: Could make abbreviated start Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Brewers manager Pat Murphy said Tuesday that Misiorowski (tibia) could return from the 15-day injured list to make an abbreviated start Friday in Cincinnati, Hunter Baumgardt of 97.3 The Game reports.
A rehab start for Misiorowski on Friday is also a possibility. The Brewers have revealed their probable pitchers for Saturday (Quinn Priester) and Sunday (Jose Quintana) but are listing Friday as TBA. A decision on where Misiorowski will pitch Friday should be revealed soon. The rookie right-hander is working his way back from a left tibia contusion.
