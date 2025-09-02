default-cbs-image
The Diamondbacks recalled Kaiser from Triple-A Reno on Tuesday.

The 28-year-old spent the past couple weeks with Reno but will join the Diamondbacks on Tuesday as Lourdes Gurriel (knee) lands on the injured list. Kaiser is likely to operate as a utility infielder while up in the majors.

