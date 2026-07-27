Fantasy Baseball Week 19 Preview: Two-start pitcher rankings feature Max Fried, Jake Bennett

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are, therefore, subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 19 (July 27-Aug. 2). All information is up to date as of late Sunday.
Must-start, all formats
|1
Z. Wheeler SP PHI Zack Wheeler SP PHI
|
@
|
@
|2
C. Sale SP ATL Chris Sale SP ATL
|
@
|
vs
|3
C. Burns SP CIN Chase Burns SP CIN
|
vs
|
vs
|4
|5
|6
G. Cole SP NYY Gerrit Cole SP NYY
|
@
|
@
|7
K. Bradish SP BAL Kyle Bradish SP BAL
|
@
|
vs
|8
M. King SP SD Michael King SP SD
|
vs
|
vs
|9
S. Alcantara SP MIA Sandy Alcantara SP MIA
|
vs
|
@
|10
P. Tolle SP BOS Payton Tolle SP BOS
|
@
|
@
Advisable in most cases
|11
T. Bradley SP MIN Taj Bradley SP MIN
|
vs
|
@
|12
C. Cavalli SP WAS Cade Cavalli SP WAS
|
vs
|
@
|13
G. Jax SP TB Griffin Jax SP TB
|
vs
|
vs
|14
|15
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
|
vs
|
@
|16
J. Bennett SP BOS Jake Bennett SP BOS
|
@
|
@
Better left for points leagues
|17
B. Singer SP CIN Brady Singer SP CIN
|
vs
|
vs
|18
|19
T. Imai SP HOU Tatsuya Imai SP HOU
|
@
|
vs
|20
B. Chandler SP PIT Bubba Chandler SP PIT
|
vs
|
@
|21
|22
Z. Thornton SP NYM Zach Thornton SP NYM
|
vs
|
vs
|23
|24
M. Kelly SP ARI Merrill Kelly SP ARI
|
@
|
@
|25
K. Montero SP DET Keider Montero SP DET
|
vs
|
@
|26
M. Keller SP PIT Mitch Keller SP PIT
|
vs
|
@
No thanks
|27
|28
M. Perez SP ATL Martin Perez SP ATL
|
@
|
vs
|29
J. Perkins RP ATH Jack Perkins RP ATH
|
vs
|
vs
|30
M. Scherzer SP TOR Max Scherzer SP TOR
|
@
|
vs
|31
B. Sproat SP MIL Brandon Sproat SP MIL
|
@
|
@
|32
|33
D. Peterson SP CHC David Peterson SP CHC
|
@
|
vs
|34
|35
T. Phillips RP MIA Tyler Phillips RP MIA
|
vs
|
@
|36
|37
A. Kay SP CHW Anthony Kay SP CHW
|
vs
|
@
|38
C. Quantrill RP TEX Cal Quantrill RP TEX
|
@
|
@
|39
S. Cecconi SP CLE Slade Cecconi SP CLE
|
@
|
vs
|40
M. Liberatore SP STL Matthew Liberatore SP STL
|
vs
|
@
|41
N. Schultz SP CHW Noah Schultz SP CHW
|
vs
|
@
|42
A. Alvarez SP WAS Andrew Alvarez SP WAS
|
vs
|
@