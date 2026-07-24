Skip to Main Content
SportsMlb
Baseball
ChevronDown

Fantasy Baseball Week 19 Preview: Two-start pitcher rankings highlight Max Fried, Jake Bennett

Here's how this week's two-start slate stacks up

By
1 min read
Add CBS Sports on Google
jake-bennett.jpg

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are, therefore, subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 19 (July 27-Aug. 2). Be sure to check back Sunday for the latest updates.

Must-start, all formats
1
Z. Wheeler SP PHI Zack Wheeler SP PHI
@
MIA
Miami
 		@
BAL
Baltimore
2
C. Sale SP ATL Chris Sale SP ATL
@
NYM
N.Y. Mets
 		vs
WAS
Washington
3
C. Burns SP CIN Chase Burns SP CIN
vs
CLE
Cleveland
 		vs
PIT
Pittsburgh
4
G. Kirby SP SEA George Kirby SP SEA
@
TEX
Texas
 		vs
MIN
Minnesota
5
M. Fried SP NYY Max Fried SP NYY
@
CHW
Chi. White Sox
 		@
CHC
Chi. Cubs
6
G. Cole SP NYY Gerrit Cole SP NYY
@
CHW
Chi. White Sox
 		@
CHC
Chi. Cubs
7
K. Bradish SP BAL Kyle Bradish SP BAL
@
DET
Detroit
 		vs
PHI
Philadelphia
8
M. King SP SD Michael King SP SD
vs
COL
Colorado
 		vs
SF
San Francisco
9
S. Alcantara SP MIA Sandy Alcantara SP MIA
vs
PHI
Philadelphia
 		@
NYM
N.Y. Mets
10
P. Tolle SP BOS Payton Tolle SP BOS
@
ATH
Athletics
 		@
LAD
L.A. Dodgers
Advisable in most cases
11
C. Cavalli SP WAS Cade Cavalli SP WAS
vs
TOR
Toronto
 		@
ATL
Atlanta
12
G. Jax SP TB Griffin Jax SP TB
vs
TEX
Texas
 		vs
CHW
Chi. White Sox
13
L. Roupp SP SF Landen Roupp SP SF
vs
MIL
Milwaukee
 		@
SD
San Diego
14
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
vs
CHC
Chi. Cubs
 		@
TOR
Toronto
15
J. Bennett SP BOS Jake Bennett SP BOS
@
ATH
Athletics
 		@
LAD
L.A. Dodgers
Better left for points leagues
16
B. Singer SP CIN Brady Singer SP CIN
vs
CLE
Cleveland
 		vs
PIT
Pittsburgh
17
C. Scott SP NYM Christian Scott SP NYM
vs
ATL
Atlanta
 		vs
MIA
Miami
18
T. Imai SP HOU Tatsuya Imai SP HOU
@
LAA
L.A. Angels
 		vs
TEX
Texas
19
B. Chandler SP PIT Bubba Chandler SP PIT
vs
ARI
Arizona
 		@
CIN
Cincinnati
20
S. Lugo SP KC Seth Lugo SP KC
@
MIN
Minnesota
 		@
COL
Colorado
21
Z. Thornton SP NYM Zach Thornton SP NYM
vs
ATL
Atlanta
 		vs
MIA
Miami
22
W. Urena SP LAA Walbert Urena SP LAA
vs
HOU
Houston
 		vs
MIL
Milwaukee
23
M. Kelly SP ARI Merrill Kelly SP ARI
@
PIT
Pittsburgh
 		@
CLE
Cleveland
24
K. Montero SP DET Keider Montero SP DET
vs
BAL
Baltimore
 		@
ATH
Athletics
25
M. Keller SP PIT Mitch Keller SP PIT
vs
ARI
Arizona
 		@
CIN
Cincinnati
No thanks
26
G. Jump SP ATH Gage Jump SP ATH
vs
BOS
Boston
 		vs
DET
Detroit
27
B. Ober SP MIN Bailey Ober SP MIN
vs
KC
Kansas City
 		@
SEA
Seattle
28
M. Perez SP ATL Martin Perez SP ATL
@
NYM
N.Y. Mets
 		vs
WAS
Washington
29
J. Perkins RP ATH Jack Perkins RP ATH
vs
BOS
Boston
 		vs
DET
Detroit
30
B. Sproat SP MIL Brandon Sproat SP MIL
@
SF
San Francisco
 		@
LAA
L.A. Angels
31
K. Rocker SP TEX Kumar Rocker SP TEX
vs
SEA
Seattle
 		@
HOU
Houston
32
D. Peterson SP CHC David Peterson SP CHC
@
STL
St. Louis
 		vs
NYY
N.Y. Yankees
33
T. Mahle SP SF Tyler Mahle SP SF
vs
MIL
Milwaukee
 		@
SD
San Diego
34
T. Phillips RP MIA Tyler Phillips RP MIA
vs
PHI
Philadelphia
 		@
NYM
N.Y. Mets
35
C. Rea SP CHC Colin Rea SP CHC
@
STL
St. Louis
 		vs
NYY
N.Y. Yankees
36
A. Kay SP CHW Anthony Kay SP CHW
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		@
TB
Tampa Bay
37
C. Quantrill RP TEX Cal Quantrill RP TEX
@
TB
Tampa Bay
 		@
HOU
Houston
38
S. Miles RP TOR Spencer Miles RP TOR
@
WAS
Washington
 		vs
STL
St. Louis
39
S. Cecconi SP CLE Slade Cecconi SP CLE
@
CIN
Cincinnati
 		vs
ARI
Arizona
40
M. Liberatore SP STL Matthew Liberatore SP STL
vs
CHC
Chi. Cubs
 		@
TOR
Toronto
41
N. Schultz SP CHW Noah Schultz SP CHW
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		@
TB
Tampa Bay
42
A. Alvarez SP WAS Andrew Alvarez SP WAS
vs
TOR
Toronto
 		@
ATL
Atlanta
Add CBS Sports on Google
Now Playing
Share Video
Link copied!