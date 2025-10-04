Lakers' Bronny James: Will play vs. Phoenix
James (undisclosed) has been cleared to play in Friday's game against the Suns, NBA reporter Jovan Buha reports.
James' status for the preseason opener has been uncertain due to an undisclosed reason. However, he'll be available to get his second preseason underway in the NBA.
