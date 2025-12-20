default-cbs-image
Conley (Achilles) is listed as questionable for Sunday's game against the Bucks.

Conley has missed four straight games due to right Achilles tendinitis, but he seemingly has a chance at making his return Sunday. In his absence, Bones Hyland has seen an increased role. Conley is averaging 5.3 points and 3.2 assists across 19.1 minutes per game this season.

