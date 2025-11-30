Buccaneers' Ben Bredeson: Active Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bredeson (hamstring) is active for Sunday's matchup with the Cardinals.
The starting left guard practiced in full Friday, so his return from a two-game absence is not a surprise. Bredeson has started every game he's played in over the past three seasons.
More News
-
Buccaneers' Ben Bredeson: Gets tagged as questionable•
-
Buccaneers' Ben Bredeson: Limited in practice Wednesday•
-
Buccaneers' Ben Bredeson: Ruled out for Week 12•
-
Buccaneers' Ben Bredeson: Back at practice•
-
Buccaneers' Ben Bredeson: Misses practice again•
-
Buccaneers' Ben Bredeson: Won't suit up at Buffalo•