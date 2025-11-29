Buccaneers' Ben Bredeson: Gets tagged as questionable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bredeson (hamstring) is officially listed as questionable for Sunday's game versus the Cardinals, Jenna Laine of ESPN.com reports.
Bredeson was a full participant at practice Friday, so it appears he's on the 'probable' end of the questionable designation. If he misses a third straight contest in Week 13 though, veteran Dan Feeney would probably make another start at left guard.
