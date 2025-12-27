Rams' Alaric Jackson: Unable to practice Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (knee) did not participate at practice Friday.
Jackson dealt with an ankle injury during preparations for Week 16 at Seattle, and now it looks like a knee injury is threatening his availability for Week 17. He'll probably have to return to practice in some capacity Saturday to have any chance of playing Monday at Atlanta.
