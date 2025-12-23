Rams' Rob Havenstein: Won't return Week 17
By RotoWire Staff
• 1 min read
Head coach Sean McVay told reporters Monday that Havenstein (ankle) will not be activated from injured reserve ahead of the Rams' Week 17 tilt against the Falcons, Adam Grosbard of The Orange County Register reports.
Havenstein landed on injured reserve in mid-November due to an ankle injury. He hasn't progressed enough in his recovery to return in Week 17, so Warren McClendon figures to start at right tackle for at least one more game.