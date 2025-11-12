Ravens' Lamar Jackson: May practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson missed Wednesday's practice due to knee soreness but may resume practicing as soon as Thursday, Ryan Mink of the Ravens' official site reports.
Ravens head coach John Harbaugh downplayed the knee injury, telling reporters that Jackson "should be ok" and may return to practice in short order, Jamison Hensley of ESPN.com reports. A return on Thursday, even in a limited capacity, would put Jackson on track to play this Sunday against the Browns.
More News
-
Ravens' Lamar Jackson: Not practicing Wednesday•
-
Ravens' Lamar Jackson: Held quiet by Vikings•
-
Ravens' Lamar Jackson: Four TD tosses in return•
-
Ravens' Lamar Jackson: Cleared for Thursday return•
-
Ravens' Lamar Jackson: On track to return in Week 9•
-
Ravens' Lamar Jackson: Listed as full Monday•