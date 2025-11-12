default-cbs-image
Jackson missed Wednesday's practice due to knee soreness but may resume practicing as soon as Thursday, Ryan Mink of the Ravens' official site reports.

Ravens head coach John Harbaugh downplayed the knee injury, telling reporters that Jackson "should be ok" and may return to practice in short order, Jamison Hensley of ESPN.com reports. A return on Thursday, even in a limited capacity, would put Jackson on track to play this Sunday against the Browns.

