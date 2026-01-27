Avalanche's Sam Malinski: Lands four-year extension
By RotoWire Staff
• 1 min read
Malinski signed a four-year, $19 million contract extension with Colorado on Tuesday, Elliotte Friedman of Sportsnet reports.
Malinski has three goals, 24 points, 98 shots on net and 56 blocked shots across 50 appearances this season. He has played up and down the lineup in 2025-26, but he has been skating on the top pairing with Cale Makar due to the absence of Devon Toews (upper body).
