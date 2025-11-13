default-cbs-image
Burakovsky (undisclosed) won't play Wednesday versus the Devils, Ben Pope of the Chicago Sun-Times reports.

Burakovsky was deemed a game-time decision but didn't take the ice for warmups. Landon Slaggert will be in the lineup Wednesday, while Ilya Mikheyev is most likely to see a larger role in Burakovsky's absence.

