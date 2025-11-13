Blackhawks' Andre Burakovsky: Not playing against Devils
By RotoWire Staff
• 1 min read
Burakovsky (undisclosed) won't play Wednesday versus the Devils, Ben Pope of the Chicago Sun-Times reports.
Burakovsky was deemed a game-time decision but didn't take the ice for warmups. Landon Slaggert will be in the lineup Wednesday, while Ilya Mikheyev is most likely to see a larger role in Burakovsky's absence.
More News
-
Blackhawks' Andre Burakovsky: Game-time call Wednesday•
-
Blackhawks' Andre Burakovsky: Grabs two points Sunday•
-
Blackhawks' Andre Burakovsky: One of each Friday•
-
Blackhawks' Andre Burakovsky: Nets goal vs. Seattle•
-
Blackhawks' Andre Burakovsky: One of each in Saturday's OT loss•
-
Blackhawks' Andre Burakovsky: Ends scoring drought•