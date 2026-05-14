While the full 2026 NFL schedule won't officially be released until Thursday night, leaks and announcements are already giving fans an early look at key matchups as they begin planning their falls.
The 2026 campaign is set to kick off with the Seattle Seahawks hosting the season opener on Wednesday, Sept. 9, marking just the second time in 75 years the NFL has opened its season on a Wednesday. That will be followed by the league's first-ever game in Australia, with the Los Angeles Rams and San Francisco 49ers facing off in Melbourne on Thursday night (Friday morning local time).
Other reported Week 1 highlights include the New York Giants hosting the Dallas Cowboys on "Sunday Night Football" and the Kansas City Chiefs welcoming the Denver Broncos on "Monday Night Football."
Below, you'll find team-by-team schedule updates as leaks emerge, with full weekly schedules, dates, times and TV/streaming information added as the complete slate becomes official.
Arizona Cardinals
Atlanta Falcons
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nov. 8 vs. Cincinnati Bengals (Madrid, Spain) 9:30 a.m. NFL Network 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Baltimore Ravens
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 Sept. 27 vs. Dallas Cowboys (Rio De Janeiro) 4:25 p.m. CBS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Buffalo Bills
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 Sept. 17 (TNF) vs. Detroit Lions 8:15 p.m. Amazon 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Carolina Panthers
Chicago Bears
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nov. 26 (Thanksgiving) at Detroit Lions 1 p.m. CBS 13 14 15 16 17 18
Cincinnati Bengals
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nov. 8 vs. Atlanta Falcons (Madrid, Spain) 9:30 a.m. NFL Network 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Cleveland Browns
Dallas Cowboys
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 Sept. 13 (SNF) at New York Giants 8:20 p.m. NBC 2 3 Sept. 27 vs. Baltimore Ravens (Rio De Janeiro) 4:25 p.m. CBS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nov. 26 (Thanksgiving) vs. Philadelphia Eagles 4:30 p.m. Fox 13 14 15 16 17 18
Denver Broncos
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 Sept. 14 (MNF) at Kansas City Chiefs 8:15 p.m. ESPN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Detroit Lions
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 Sept. 17 (TNF) at Buffalo Bills 8:15 p.m. Amazon 3 4 5 6 7 8 9 10 Nov. 15 vs. New England Patriots (Munich) 9:30 a.m. NFL Network 11 12 Nov. 26 (Thanksgiving) vs. Chicago Bears 1 p.m. CBS 13 14 15 16 17 18
Green Bay Packers
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nov. 25 (Thanksgiving Eve) at Los Angeles Rams 8 p.m. Netflix 13 14 15 16 17 18
Houston Texans
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 6 Oct. 18 vs. Jacksonville Jaguars (London) 9:30 a.m. NFL Network 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Indianapolis Colts
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 Oct. 4 vs. Washington Commanders (London) 9:30 a.m. NFL Network 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jacksonville Jaguars
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 Oct. 11 vs. Philadelphia Eagles (London) 9:30 a.m. NFL Network 6 Oct. 18 vs. Houston Texans (London) 9:30 a.m. NFL Network 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kansas City Chiefs
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 Sept. 14 (MNF) vs. Denver Broncos 8:15 p.m. ESPN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Las Vegas Raiders
Los Angeles Chargers
Los Angeles Rams
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 Sept. 10 vs. San Francisco 49ers (Melbourne, Australia) 8:35 p.m Netflix 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nov. 25 (Thanksgiving Eve) vs. Green Bay Packers 8 p.m. Netflix 13 14 15 16 17 18
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nov. 22 vs. San Francisco 49ers (Mexico City) 8:20 p.m. NBC 12 13 14 15 16 17 18
New England Patriots
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nov. 15 vs. Detroit Lions (Munich) 9:30 a.m. NFL Network 11 12 13 14 15 16 17 18
New Orleans Saints
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 6 7 Oct. 25 vs. Pittsburgh Steelers (Paris) 9:30 a.m. NFL Network 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
New York Giants
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 Sept. 13 (SNF) vs. Dallas Cowboys 8:20 p.m. NBC 2 Sept. 21 (MNF) at Los Angeles Rams 3 Sept. 27 vs. Tennessee Titans 4 Oct. 4 vs. Arizona Cardinals 5 Oct. 11 at Washington Commanders 6 Oct. 18 vs. New Orleans Saints 7 Oct. 25 at Philadelphia Eagles 8 Nov. 1 at Houston Texans 9 BYE BYE 10 Nov. 12 (TNF) vs. Washington Commanders 11 Nov. 22 vs. Jacksonville Jaguars 12 Nov. 26 (TNF) at Indianapolis Colts 13 Dec. 6 vs. San Francisco 49ers 14 Dec. 13 at Seattle Seahawks 15 Dec. 20 vs. Cleveland Browns 16 Dec. 28 (MNF) at Detroit Lions 17 Jan. 3 at Dallas Cowboys 18 Jan. 10 vs. Philadelphia Eagles
The entire working list of Giants' games comes reported
from Art Stapleton of the North Jersey Media Group.
New York Jets
Philadelphia Eagles
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 Oct. 11 vs. Jacksonville Jaguars (London) 9:30 a.m. NFL Network 6 7 8 9 10 11 12 Nov. 26 (Thanksgiving) at Dallas Cowboys 4:30 p.m. Fox 13 14 15 16 17 18
Pittsburgh Steelers
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 5 6 7 Oct. 25 vs. New Orleans Saints (Paris) 9:30 a.m. NFL Network 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
San Francisco 49ers
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 Sept. 10 vs. Los Angeles Rams (Melbourne, Australia) 8:35 p.m. ET Netflix 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nov. 22 (SNF) vs. Minnesota Vikings (Mexico City) 8:20 p.m. NBC 12 13 14 15 16 17 18
Seattle Seahawks
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 Sept. 9 vs. TBD 8:20 p.m. NBC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans
Washington Commanders
Week Date Matchup Time (ET) Watch 1 2 3 4 Oct. 4 vs. Indianapolis Colts (London) 9:30 a.m. NFL Network 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
