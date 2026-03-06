2026 Fantasy Baseball Mock Draft: Head-to-Head (H2H) points is a small format where it pays to think big
'Just good enough' probably isn't good enough in a format so shallow
If you came purely for the results from our latest Head-to-Head points mock, fair enough. Just keep scrolling. You'll eventually reach them. But if you came here for the commentary, hoping to collect some insights for your upcoming draft, you'll find them in much greater depth in the Fantasy Baseball Today livestream of this draft, either on YouTube or wherever podcasts are found.
But I'll hit a few of the highlights here. Let's get the introductions out of the way first:
It's not uncommon in these little mock draft recaps for me to cite how the approach changes in the format du jour, but I said something on the livestream that I'm not sure I've ever expressed in quite the same way before. Here it is: Most every player you draft in this format is disposable. The draft isn't an endpoint, but a starting point, and if you haven't turned over half your roster by the time the season ends, you probably didn't do that well.
That only goes for this format, by which I mean 12 teams, 21-man rosters, nine hitters started, and points scoring. At that size and with that scoring, the league is shallow enough and the parts interchangeable enough that you can feel certain you'll always find a competent replacement on the waiver wire. The threshold for a player actually mattering, then, is much, much higher than most people imagine. You might say Tyler Soderstrom is a pretty good player for Fantasy, and he is, but his 2.77 point-per-game average last year was slightly less than that of Ramon Laureano (2.78), who went undrafted. TJ Friedl averaged 2.73 points per game, and he was nowhere close to being drafted. Meanwhile, Andy Pages and Jo Adell, who no one would dream of letting go undrafted, averaged 2.68 points per game and 2.58 points per game, respectively. Time is a flat circle.
You're not getting ahead with those kinds of players, and you can always fall back on those kinds of players, which means your primary goal in this format, superseding all others, is to pursue with reckless abandon the kind of players with the upside for more than that. You need pillars in your lineup, the true stalwarts at a position. You need as many as you can get. And then you work your magic from there, taking big swings at the points in the draft you know the players are all disposable anyway. The bigger the miss, the quicker you can turn your attention to whatever new pillars might be emerging on the waiver wire. If you have a lineup full of players who are just good enough, well, you're not going to be as motivated to pivot in those early weeks when it's most critical to do so. So don't even bother with them.
Looking at my own lineup, just because it's the one I'm most familiar with, the pillars that I see are Kyle Schwarber, Cal Raleigh, Mookie Betts, Freddie Freeman, Brice Turang, and Bo Bichette (once he picks up third base eligibility). I can't see myself moving off any of them, for any reason apart from injury. For now, it's only six, but not every team has six. I do have hopes that George Springer and Nick Pivetta will also be pillars, because they were last year. I have hopes that Brandon Woodruff, Mike Trout, and Joe Musgrove will be pillars, because they have been in the past. I have hopes that Cameron Schlittler, Bubba Chandler, and Tatsuya Imai will be pillars, because they're supposed to have that kind of upside. But I don't know. They won't all be.
That's where "working your magic" comes into play. What I mean by that is never settling for "just good enough" anywhere. You should always be pursuing the type of players with the potential to become pillars, and the best time to do that is the draft, when everyone is at zero, and you're not having to struggle just to keep your head above water yet. This also explains my picks of Shane Bieber and Shane McClanahan. In no way would I be confident enough to pick them at 184 and 208, respectively, in a deeper league where every pick is of real consequence, but again, most every pick in this league -- except for the pillars! -- is disposable. Shoot your shot.
Does that make sense? Well, anyway ... here are a few more scattered thoughts:
- Oneil Cruz in Round 5 struck us all as a reach, so don't get too worked up about that one. Even before a rock-bottom season in which he averaged just 2.62 points per game and raised serious doubts about whether he can be a full-time player in the majors, we weren't taking him that early in Head-to-Head points, where his strikeout rate presents too big of a hurdle.
- The shortstop surplus is real in this format, where there is no extra middle infield spot to fill. It was apparent in our recent Head-to-Head points auction as well, with C.J. Abrams going for $10, Jeremy Pena for $9, and Trevor Story for $2. The same three sank in this draft, with Abrams going in Round 11, Pena in Round 14, and Story in Round $17. With no extra middle infield spot to fill, there just aren't enough places to slot those players. I'm not saying it should stop you from drafting a shortstop who genuinely stands out in points leagues, like Francisco Lindor (3.59 points per game last year) or Geraldo Perdomo (3.63), but maybe think twice before investing significant draft capital in Zachary Neto (3.11, which was slightly less than Abrams and Pena, actually).
- This format always goes deeper into the starting pitcher pool for streamability reasons, so you'll want to take note of some of the less familiar names drafted late in this one. Michael Burrows (218) has begun to gain traction as a breakout candidate in light of some of the changes the Astros are implementing with him. Mick Abel (229), Will Warren (234), and Rhett Lowder (252) have all shined this spring, with Lowder in particular showing unexpected strikeout potential coming off an injury-plagued 2025. He has an "in" now with Hunter Greene likely sidelined by an elbow injury to begin the year.
|Player
|1
|Peter Clement
|A. Judge RF NYY
|2
|Jake Holland
|S. Ohtani DH LAD
|3
|Chris Towers
|J. Ramirez 3B CLE
|4
|J.W. Mulpas
|J. Soto RF NYM
|5
|Chris Mitchell
|T. Skubal SP DET
|6
|John Sharples
|B. Witt SS KC
|7
|Chris Baskys
|R. Acuna Jr. RF ATL
|8
|Martin Sekulski
|K. Tucker RF LAD
|9
|Scott White
|K. Schwarber DH PHI
|10
|Nick Fox
|P. Skenes SP PIT
|11
|Chris Cummins
|J. Rodriguez CF SEA
|12
|Frank Stampfl
|G. Crochet SP BOS
|Player
|13
|Frank Stampfl
|F. Tatis Jr. RF SD
|14
|Chris Cummins
|V. Guerrero Jr. 1B TOR
|15
|Nick Fox
|J. Caminero 3B TB
|16
|Scott White
|C. Raleigh C SEA
|17
|Martin Sekulski
|K. Marte 2B ARI
|18
|Chris Baskys
|G. Henderson SS BAL
|19
|John Sharples
|C. Carroll RF ARI
|20
|Chris Mitchell
|E. De La Cruz SS CIN
|21
|J.W. Mulpas
|N. Kurtz 1B ATH
|22
|Chris Towers
|J. Chisholm 2B NYY
|23
|Jake Holland
|L. Gilbert SP SEA
|24
|Peter Clement
|C. Sanchez SP PHI
|Player
|25
|Peter Clement
|B. Woo SP SEA
|26
|Jake Holland
|J. Chourio CF MIL
|27
|Chris Towers
|F. Lindor SS NYM
|28
|J.W. Mulpas
|T. Turner SS PHI
|29
|Chris Mitchell
|R. Devers DH SF
|30
|John Sharples
|P. Alonso 1B BAL
|31
|Chris Baskys
|Y. Alvarez DH HOU
|32
|Martin Sekulski
|M. Machado 3B SD
|33
|Scott White
|M. Betts SS LAD
|34
|Nick Fox
|M. Olson 1B ATL
|35
|Chris Cummins
|Y. Yamamoto SP LAD
|36
|Frank Stampfl
|B. Harper 1B PHI
|Player
|37
|Frank Stampfl
|C. Sale SP ATL
|38
|Chris Cummins
|B. Rooker DH ATH
|39
|Nick Fox
|P. Crow-Armstrong CF CHC
|40
|Scott White
|F. Freeman 1B LAD
|41
|Martin Sekulski
|A. Bregman 3B CHC
|42
|Chris Baskys
|W. Langford LF TEX
|43
|John Sharples
|H. Brown SP HOU
|44
|Chris Mitchell
|B. Buxton CF MIN
|45
|J.W. Mulpas
|L. Webb SP SF
|46
|Chris Towers
|R. Anthony RF BOS
|47
|Jake Holland
|M. Fried SP NYY
|48
|Peter Clement
|G. Perdomo SS ARI
|Player
|49
|Peter Clement
|A. Riley 3B ATL
|50
|Jake Holland
|B. Rice 1B NYY
|51
|Chris Towers
|C. Ragans SP KC
|52
|J.W. Mulpas
|F. Valdez SP DET
|53
|Chris Mitchell
|O. Cruz CF PIT
|54
|John Sharples
|M. Garcia 3B KC
|55
|Chris Baskys
|J. Wood LF WAS
|56
|Martin Sekulski
|W. Contreras C MIL
|57
|Scott White
|B. Turang 2B MIL
|58
|Nick Fox
|J. Merrill CF SD
|59
|Chris Cummins
|Z. Neto SS LAA
|60
|Frank Stampfl
|C. Bellinger LF NYY
|Player
|61
|Frank Stampfl
|C. Seager SS TEX
|62
|Chris Cummins
|J. deGrom SP TEX
|63
|Nick Fox
|G. Kirby SP SEA
|64
|Scott White
|G. Springer DH TOR
|65
|Martin Sekulski
|J. Naylor 1B SEA
|66
|Chris Baskys
|H. Goodman C COL
|67
|John Sharples
|N. Hoerner 2B CHC
|68
|Chris Mitchell
|M. Miller RP SD
|69
|J.W. Mulpas
|F. Peralta SP NYM
|70
|Chris Towers
|C. Yelich DH MIL
|71
|Jake Holland
|K. Bradish SP BAL
|72
|Peter Clement
|V. Pasquantino 1B KC
|Player
|73
|Peter Clement
|R. Arozarena LF SEA
|74
|Jake Holland
|E. Perez SP MIA
|75
|Chris Towers
|J. Luzardo SP PHI
|76
|J.W. Mulpas
|S. Suzuki DH CHC
|77
|Chris Mitchell
|E. Suarez 3B CIN
|78
|John Sharples
|K. Gausman SP TOR
|79
|Chris Baskys
|J. Ryan SP MIN
|80
|Martin Sekulski
|J. Altuve 2B HOU
|81
|Scott White
|B. Bichette SS NYM
|82
|Nick Fox
|J. Duran LF BOS
|83
|Chris Cummins
|R. Greene LF DET
|84
|Frank Stampfl
|L. Keaschall 2B MIN
|Player
|85
|Frank Stampfl
|D. Cease SP TOR
|86
|Chris Cummins
|Z. Wheeler SP PHI
|87
|Nick Fox
|N. McLean SP NYM
|88
|Scott White
|N. Pivetta SP SD
|89
|Martin Sekulski
|S. Gray SP BOS
|90
|Chris Baskys
|Y. Diaz DH TB
|91
|John Sharples
|T. Soderstrom LF ATH
|92
|Chris Mitchell
|L. Robert CF NYM
|93
|J.W. Mulpas
|S. Langeliers C ATH
|94
|Chris Towers
|S. Alcantara SP MIA
|95
|Jake Holland
|O. Albies 2B ATL
|96
|Peter Clement
|S. Perez C KC
|Player
|97
|Peter Clement
|L. Castillo SP SEA
|98
|Jake Holland
|S. Kwan LF CLE
|99
|Chris Towers
|C. Burns SP CIN
|100
|J.W. Mulpas
|M. Muncy 3B LAD
|101
|Chris Mitchell
|J. Misiorowski SP MIL
|102
|John Sharples
|M. Busch 1B CHC
|103
|Chris Baskys
|T. Rogers SP BAL
|104
|Martin Sekulski
|N. Eovaldi SP TEX
|105
|Scott White
|C. Schlittler SP NYY
|106
|Nick Fox
|E. Diaz RP LAD
|107
|Chris Cummins
|H. Greene SP CIN
|108
|Frank Stampfl
|M. Chapman 3B SF
|Player
|109
|Frank Stampfl
|N. Lodolo SP CIN
|110
|Chris Cummins
|T. Glasnow SP LAD
|111
|Nick Fox
|J. Wilson SS ATH
|112
|Scott White
|B. Woodruff SP MIL
|113
|Martin Sekulski
|R. Pepiot SP TB
|114
|Chris Baskys
|A. Munoz RP SEA
|115
|John Sharples
|M. Boyd SP CHC
|116
|Chris Mitchell
|T. Yesavage SP TOR
|117
|J.W. Mulpas
|G. Williams SP CLE
|118
|Chris Towers
|B. Nimmo LF TEX
|119
|Jake Holland
|C. Smith RP CLE
|120
|Peter Clement
|S. Strider SP ATL
|Player
|121
|Peter Clement
|M. King SP SD
|122
|Jake Holland
|K. Okamoto 3B TOR
|123
|Chris Towers
|K. Stowers LF MIA
|124
|J.W. Mulpas
|C. Abrams SS WAS
|125
|Chris Mitchell
|A. Ramirez C MIA
|126
|John Sharples
|C. Estevez RP KC
|127
|Chris Baskys
|J. Polanco DH NYM
|128
|Martin Sekulski
|W. Adames SS SF
|129
|Scott White
|B. Chandler SP PIT
|130
|Nick Fox
|B. Lowe 2B PIT
|131
|Chris Cummins
|J. Duran RP PHI
|132
|Frank Stampfl
|D. Baldwin C ATL
|Player
|133
|Frank Stampfl
|E. Sheehan SP LAD
|134
|Chris Cummins
|M. Harris CF ATL
|135
|Nick Fox
|K. Bubic SP KC
|136
|Scott White
|T. Imai SP HOU
|137
|Martin Sekulski
|S. Frelick RF MIL
|138
|Chris Baskys
|S. Imanaga SP CHC
|139
|John Sharples
|W. Smith C LAD
|140
|Chris Mitchell
|M. Gore SP TEX
|141
|J.W. Mulpas
|A. Chapman RP BOS
|142
|Chris Towers
|C. Rodon SP NYY
|143
|Jake Holland
|J. Caglianone RF KC
|144
|Peter Clement
|D. Williams RP NYM
|Player
|145
|Peter Clement
|J. Hader RP HOU
|146
|Jake Holland
|S. Stewart 1B CIN
|147
|Chris Towers
|K. Griffin SS PIT
|148
|J.W. Mulpas
|R. Suarez SP BOS
|149
|Chris Mitchell
|L. Butler RF ATH
|150
|John Sharples
|B. Reynolds RF PIT
|151
|Chris Baskys
|R. Nelson SP ARI
|152
|Martin Sekulski
|B. Snell SP LAD
|153
|Scott White
|J. Musgrove SP SD
|154
|Nick Fox
|D. Bednar RP NYY
|155
|Chris Cummins
|C. Rafaela CF BOS
|156
|Frank Stampfl
|I. Happ LF CHC
|Player
|157
|Frank Stampfl
|J. Pena SS HOU
|158
|Chris Cummins
|D. Rasmussen SP TB
|159
|Nick Fox
|C. Horton SP CHC
|160
|Scott White
|R. Ray SP SF
|161
|Martin Sekulski
|M. Kelly SP ARI
|162
|Chris Baskys
|J. Cantillo RP CLE
|163
|John Sharples
|N. Cameron SP KC
|164
|Chris Mitchell
|B. Donovan 2B SEA
|165
|J.W. Mulpas
|J. Marsee CF MIA
|166
|Chris Towers
|C. Ponce RP TOR
|167
|Jake Holland
|J. Wetherholt SS STL
|168
|Peter Clement
|T. Ward LF BAL
|Player
|169
|Peter Clement
|G. Torres 2B DET
|170
|Jake Holland
|K. McGonigle SS DET
|171
|Chris Towers
|G. Rodriguez SP LAA
|172
|J.W. Mulpas
|R. Iglesias RP ATL
|173
|Chris Mitchell
|J. Flaherty SP DET
|174
|John Sharples
|A. Abbott SP CIN
|175
|Chris Baskys
|E. Cabrera SP CHC
|176
|Martin Sekulski
|C. Durbin 3B BOS
|177
|Scott White
|M. Trout DH LAA
|178
|Nick Fox
|D. Varsho CF TOR
|179
|Chris Cummins
|T. Bibee SP CLE
|180
|Frank Stampfl
|A. Nola SP PHI
|Player
|181
|Frank Stampfl
|B. Ashcraft RP PIT
|182
|Chris Cummins
|N. Marte RF CIN
|183
|Nick Fox
|I. Paredes 3B HOU
|184
|Scott White
|S. McClanahan SP TB
|185
|Martin Sekulski
|M. Semien 2B NYM
|186
|Chris Baskys
|J. Leiter SP TEX
|187
|John Sharples
|L. Arraez 1B SF
|188
|Chris Mitchell
|T. Megill RP MIL
|189
|J.W. Mulpas
|S. Baz SP BAL
|190
|Chris Towers
|D. Lile RF WAS
|191
|Jake Holland
|G. Cole SP NYY
|192
|Peter Clement
|T. Hernandez RF LAD
|Player
|193
|Peter Clement
|Z. Gallen SP ARI
|194
|Jake Holland
|A. Painter SP PHI
|195
|Chris Towers
|R. Detmers RP LAA
|196
|J.W. Mulpas
|M. McLain 2B CIN
|197
|Chris Mitchell
|L. Henderson SP MIL
|198
|John Sharples
|D. Palencia RP CHC
|199
|Chris Baskys
|T. Story SS BOS
|200
|Martin Sekulski
|K. Leahy RP STL
|201
|Scott White
|J. Hoffman RP TOR
|202
|Nick Fox
|Z. Matthews SP MIN
|203
|Chris Cummins
|R. Helsley RP BAL
|204
|Frank Stampfl
|S. Manaea SP NYM
|Player
|205
|Frank Stampfl
|E. Pagan RP CIN
|206
|Chris Cummins
|Y. Diaz C HOU
|207
|Nick Fox
|R. Weathers SP NYY
|208
|Scott White
|S. Bieber SP TOR
|209
|Martin Sekulski
|A. Uribe RP MIL
|210
|Chris Baskys
|A. Bohm 3B PHI
|211
|John Sharples
|J. Aranda 1B TB
|212
|Chris Mitchell
|J. Lopez SP ATH
|213
|J.W. Mulpas
|A. Barger 3B TOR
|214
|Chris Towers
|C. Jensen C KC
|215
|Jake Holland
|I. Herrera DH STL
|216
|Peter Clement
|D. Swanson SS CHC
|Player
|217
|Peter Clement
|Q. Priester SP MIL
|218
|Jake Holland
|M. Burrows SP HOU
|219
|Chris Towers
|P. Messick SP CLE
|220
|J.W. Mulpas
|R. Sasaki SP LAD
|221
|Chris Mitchell
|X. Edwards 2B MIA
|222
|John Sharples
|T. Grisham CF NYY
|223
|Chris Baskys
|S. Smith SP CHW
|224
|Martin Sekulski
|B. Ober SP MIN
|225
|Scott White
|D. Crews RF WAS
|226
|Nick Fox
|A. Rutschman C BAL
|227
|Chris Cummins
|A. Pages CF LAD
|228
|Frank Stampfl
|R. Lewis 3B MIN
|Player
|229
|Frank Stampfl
|M. Abel SP MIN
|230
|Chris Cummins
|A. Burleson LF STL
|231
|Nick Fox
|X. Bogaerts SS SD
|232
|Scott White
|B. Abreu RP HOU
|233
|Martin Sekulski
|I. Seymour RP TB
|234
|Chris Baskys
|W. Warren SP NYY
|235
|John Sharples
|C. Correa SS HOU
|236
|Chris Mitchell
|J. Adell CF LAA
|237
|J.W. Mulpas
|B. Bello SP BOS
|238
|Chris Towers
|B. Miller SP SEA
|239
|Jake Holland
|C. Early SP BOS
|240
|Peter Clement
|S. Torkelson 1B DET
|Player
|241
|Peter Clement
|S. Schwellenbach SP ATL
|242
|Jake Holland
|P. Fairbanks RP MIA
|243
|Chris Towers
|C. Mayo 1B BAL
|244
|J.W. Mulpas
|R. Snelling SP MIA
|245
|Chris Mitchell
|N. Martinez SP TB
|246
|John Sharples
|W. Contreras 1B BOS
|247
|Chris Baskys
|M. Moniak RF COL
|248
|Martin Sekulski
|C. Mize SP DET
|249
|Scott White
|J. Lawlar 3B ARI
|250
|Nick Fox
|S. Basallo C BAL
|251
|Chris Cummins
|M. Wacha SP KC
|252
|Frank Stampfl
|R. Lowder SP CIN
|Peter Clement
|Player
|1
|1
|A. Judge RF NYY
|2
|24
|C. Sanchez SP PHI
|3
|25
|B. Woo SP SEA
|4
|48
|G. Perdomo SS ARI
|5
|49
|A. Riley 3B ATL
|6
|72
|V. Pasquantino 1B KC
|7
|73
|R. Arozarena LF SEA
|8
|96
|S. Perez C KC
|9
|97
|L. Castillo SP SEA
|10
|120
|S. Strider SP ATL
|11
|121
|M. King SP SD
|12
|144
|D. Williams RP NYM
|13
|145
|J. Hader RP HOU
|14
|168
|T. Ward LF BAL
|15
|169
|G. Torres 2B DET
|16
|192
|T. Hernandez RF LAD
|17
|193
|Z. Gallen SP ARI
|18
|216
|D. Swanson SS CHC
|19
|217
|Q. Priester SP MIL
|20
|240
|S. Torkelson 1B DET
|21
|241
|S. Schwellenbach SP ATL
|Jake Holland
|Player
|1
|2
|S. Ohtani DH LAD
|2
|23
|L. Gilbert SP SEA
|3
|26
|J. Chourio CF MIL
|4
|47
|M. Fried SP NYY
|5
|50
|B. Rice 1B NYY
|6
|71
|K. Bradish SP BAL
|7
|74
|E. Perez SP MIA
|8
|95
|O. Albies 2B ATL
|9
|98
|S. Kwan LF CLE
|10
|119
|C. Smith RP CLE
|11
|122
|K. Okamoto 3B TOR
|12
|143
|J. Caglianone RF KC
|13
|146
|S. Stewart 1B CIN
|14
|167
|J. Wetherholt SS STL
|15
|170
|K. McGonigle SS DET
|16
|191
|G. Cole SP NYY
|17
|194
|A. Painter SP PHI
|18
|215
|I. Herrera DH STL
|19
|218
|M. Burrows SP HOU
|20
|239
|C. Early SP BOS
|21
|242
|P. Fairbanks RP MIA
|Chris Towers
|Player
|1
|3
|J. Ramirez 3B CLE
|2
|22
|J. Chisholm 2B NYY
|3
|27
|F. Lindor SS NYM
|4
|46
|R. Anthony RF BOS
|5
|51
|C. Ragans SP KC
|6
|70
|C. Yelich DH MIL
|7
|75
|J. Luzardo SP PHI
|8
|94
|S. Alcantara SP MIA
|9
|99
|C. Burns SP CIN
|10
|118
|B. Nimmo LF TEX
|11
|123
|K. Stowers LF MIA
|12
|142
|C. Rodon SP NYY
|13
|147
|K. Griffin SS PIT
|14
|166
|C. Ponce RP TOR
|15
|171
|G. Rodriguez SP LAA
|16
|190
|D. Lile RF WAS
|17
|195
|R. Detmers RP LAA
|18
|214
|C. Jensen C KC
|19
|219
|P. Messick SP CLE
|20
|238
|B. Miller SP SEA
|21
|243
|C. Mayo 1B BAL
|J.W. Mulpas
|Player
|1
|4
|J. Soto RF NYM
|2
|21
|N. Kurtz 1B ATH
|3
|28
|T. Turner SS PHI
|4
|45
|L. Webb SP SF
|5
|52
|F. Valdez SP DET
|6
|69
|F. Peralta SP NYM
|7
|76
|S. Suzuki DH CHC
|8
|93
|S. Langeliers C ATH
|9
|100
|M. Muncy 3B LAD
|10
|117
|G. Williams SP CLE
|11
|124
|C. Abrams SS WAS
|12
|141
|A. Chapman RP BOS
|13
|148
|R. Suarez SP BOS
|14
|165
|J. Marsee CF MIA
|15
|172
|R. Iglesias RP ATL
|16
|189
|S. Baz SP BAL
|17
|196
|M. McLain 2B CIN
|18
|213
|A. Barger 3B TOR
|19
|220
|R. Sasaki SP LAD
|20
|237
|B. Bello SP BOS
|21
|244
|R. Snelling SP MIA
|Chris Mitchell
|Player
|1
|5
|T. Skubal SP DET
|2
|20
|E. De La Cruz SS CIN
|3
|29
|R. Devers DH SF
|4
|44
|B. Buxton CF MIN
|5
|53
|O. Cruz CF PIT
|6
|68
|M. Miller RP SD
|7
|77
|E. Suarez 3B CIN
|8
|92
|L. Robert CF NYM
|9
|101
|J. Misiorowski SP MIL
|10
|116
|T. Yesavage SP TOR
|11
|125
|A. Ramirez C MIA
|12
|140
|M. Gore SP TEX
|13
|149
|L. Butler RF ATH
|14
|164
|B. Donovan 2B SEA
|15
|173
|J. Flaherty SP DET
|16
|188
|T. Megill RP MIL
|17
|197
|L. Henderson SP MIL
|18
|212
|J. Lopez SP ATH
|19
|221
|X. Edwards 2B MIA
|20
|236
|J. Adell CF LAA
|21
|245
|N. Martinez SP TB
|John Sharples
|Player
|1
|6
|B. Witt SS KC
|2
|19
|C. Carroll RF ARI
|3
|30
|P. Alonso 1B BAL
|4
|43
|H. Brown SP HOU
|5
|54
|M. Garcia 3B KC
|6
|67
|N. Hoerner 2B CHC
|7
|78
|K. Gausman SP TOR
|8
|91
|T. Soderstrom LF ATH
|9
|102
|M. Busch 1B CHC
|10
|115
|M. Boyd SP CHC
|11
|126
|C. Estevez RP KC
|12
|139
|W. Smith C LAD
|13
|150
|B. Reynolds RF PIT
|14
|163
|N. Cameron SP KC
|15
|174
|A. Abbott SP CIN
|16
|187
|L. Arraez 1B SF
|17
|198
|D. Palencia RP CHC
|18
|211
|J. Aranda 1B TB
|19
|222
|T. Grisham CF NYY
|20
|235
|C. Correa SS HOU
|21
|246
|W. Contreras 1B BOS
|Chris Baskys
|Player
|1
|7
|R. Acuna Jr. RF ATL
|2
|18
|G. Henderson SS BAL
|3
|31
|Y. Alvarez DH HOU
|4
|42
|W. Langford LF TEX
|5
|55
|J. Wood LF WAS
|6
|66
|H. Goodman C COL
|7
|79
|J. Ryan SP MIN
|8
|90
|Y. Diaz DH TB
|9
|103
|T. Rogers SP BAL
|10
|114
|A. Munoz RP SEA
|11
|127
|J. Polanco DH NYM
|12
|138
|S. Imanaga SP CHC
|13
|151
|R. Nelson SP ARI
|14
|162
|J. Cantillo RP CLE
|15
|175
|E. Cabrera SP CHC
|16
|186
|J. Leiter SP TEX
|17
|199
|T. Story SS BOS
|18
|210
|A. Bohm 3B PHI
|19
|223
|S. Smith SP CHW
|20
|234
|W. Warren SP NYY
|21
|247
|M. Moniak RF COL
|Martin Sekulski
|Player
|1
|8
|K. Tucker RF LAD
|2
|17
|K. Marte 2B ARI
|3
|32
|M. Machado 3B SD
|4
|41
|A. Bregman 3B CHC
|5
|56
|W. Contreras C MIL
|6
|65
|J. Naylor 1B SEA
|7
|80
|J. Altuve 2B HOU
|8
|89
|S. Gray SP BOS
|9
|104
|N. Eovaldi SP TEX
|10
|113
|R. Pepiot SP TB
|11
|128
|W. Adames SS SF
|12
|137
|S. Frelick RF MIL
|13
|152
|B. Snell SP LAD
|14
|161
|M. Kelly SP ARI
|15
|176
|C. Durbin 3B BOS
|16
|185
|M. Semien 2B NYM
|17
|200
|K. Leahy RP STL
|18
|209
|A. Uribe RP MIL
|19
|224
|B. Ober SP MIN
|20
|233
|I. Seymour RP TB
|21
|248
|C. Mize SP DET
|Scott White
|Player
|1
|9
|K. Schwarber DH PHI
|2
|16
|C. Raleigh C SEA
|3
|33
|M. Betts SS LAD
|4
|40
|F. Freeman 1B LAD
|5
|57
|B. Turang 2B MIL
|6
|64
|G. Springer DH TOR
|7
|81
|B. Bichette SS NYM
|8
|88
|N. Pivetta SP SD
|9
|105
|C. Schlittler SP NYY
|10
|112
|B. Woodruff SP MIL
|11
|129
|B. Chandler SP PIT
|12
|136
|T. Imai SP HOU
|13
|153
|J. Musgrove SP SD
|14
|160
|R. Ray SP SF
|15
|177
|M. Trout DH LAA
|16
|184
|S. McClanahan SP TB
|17
|201
|J. Hoffman RP TOR
|18
|208
|S. Bieber SP TOR
|19
|225
|D. Crews RF WAS
|20
|232
|B. Abreu RP HOU
|21
|249
|J. Lawlar 3B ARI
|Nick Fox
|Player
|1
|10
|P. Skenes SP PIT
|2
|15
|J. Caminero 3B TB
|3
|34
|M. Olson 1B ATL
|4
|39
|P. Crow-Armstrong CF CHC
|5
|58
|J. Merrill CF SD
|6
|63
|G. Kirby SP SEA
|7
|82
|J. Duran LF BOS
|8
|87
|N. McLean SP NYM
|9
|106
|E. Diaz RP LAD
|10
|111
|J. Wilson SS ATH
|11
|130
|B. Lowe 2B PIT
|12
|135
|K. Bubic SP KC
|13
|154
|D. Bednar RP NYY
|14
|159
|C. Horton SP CHC
|15
|178
|D. Varsho CF TOR
|16
|183
|I. Paredes 3B HOU
|17
|202
|Z. Matthews SP MIN
|18
|207
|R. Weathers SP NYY
|19
|226
|A. Rutschman C BAL
|20
|231
|X. Bogaerts SS SD
|21
|250
|S. Basallo C BAL
|Chris Cummins
|Player
|1
|11
|J. Rodriguez CF SEA
|2
|14
|V. Guerrero Jr. 1B TOR
|3
|35
|Y. Yamamoto SP LAD
|4
|38
|B. Rooker DH ATH
|5
|59
|Z. Neto SS LAA
|6
|62
|J. deGrom SP TEX
|7
|83
|R. Greene LF DET
|8
|86
|Z. Wheeler SP PHI
|9
|107
|H. Greene SP CIN
|10
|110
|T. Glasnow SP LAD
|11
|131
|J. Duran RP PHI
|12
|134
|M. Harris CF ATL
|13
|155
|C. Rafaela CF BOS
|14
|158
|D. Rasmussen SP TB
|15
|179
|T. Bibee SP CLE
|16
|182
|N. Marte RF CIN
|17
|203
|R. Helsley RP BAL
|18
|206
|Y. Diaz C HOU
|19
|227
|A. Pages CF LAD
|20
|230
|A. Burleson LF STL
|21
|251
|M. Wacha SP KC
|Frank Stampfl
|Player
|1
|12
|G. Crochet SP BOS
|2
|13
|F. Tatis Jr. RF SD
|3
|36
|B. Harper 1B PHI
|4
|37
|C. Sale SP ATL
|5
|60
|C. Bellinger LF NYY
|6
|61
|C. Seager SS TEX
|7
|84
|L. Keaschall 2B MIN
|8
|85
|D. Cease SP TOR
|9
|108
|M. Chapman 3B SF
|10
|109
|N. Lodolo SP CIN
|11
|132
|D. Baldwin C ATL
|12
|133
|E. Sheehan SP LAD
|13
|156
|I. Happ LF CHC
|14
|157
|J. Pena SS HOU
|15
|180
|A. Nola SP PHI
|16
|181
|B. Ashcraft RP PIT
|17
|204
|S. Manaea SP NYM
|18
|205
|E. Pagan RP CIN
|19
|228
|R. Lewis 3B MIN
|20
|229
|M. Abel SP MIN
|21
|252
|R. Lowder SP CIN