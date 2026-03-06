kyle-schwarber.jpg

If you came purely for the results from our latest Head-to-Head points mock, fair enough. Just keep scrolling. You'll eventually reach them. But if you came here for the commentary, hoping to collect some insights for your upcoming draft, you'll find them in much greater depth in the Fantasy Baseball Today livestream of this draft, either on YouTube or wherever podcasts are found.

But I'll hit a few of the highlights here. Let's get the introductions out of the way first:

1) Peter Clement, avid listener and smart guy
2) Jake Holland, The Cutoff Man podcast (@jakebaseball17)
3) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
4) J.W. Mulpas, Last Word on Sports (@CLEBoxscoreBeat)
5) Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)
6) John Sharples, hangs out on FanGraphs message boards
7) Chris Baskys, Mock Draft Megastream drafter 
8) Martin Sekulski, Pitcher List (@M_Ski22)
9) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
10) Nick Fox, NBC Sports (@CT_FOX)
11) Chris Cummins, accepted invitation on X
12) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)

It's not uncommon in these little mock draft recaps for me to cite how the approach changes in the format du jour, but I said something on the livestream that I'm not sure I've ever expressed in quite the same way before. Here it is: Most every player you draft in this format is disposable. The draft isn't an endpoint, but a starting point, and if you haven't turned over half your roster by the time the season ends, you probably didn't do that well.

That only goes for this format, by which I mean 12 teams, 21-man rosters, nine hitters started, and points scoring. At that size and with that scoring, the league is shallow enough and the parts interchangeable enough that you can feel certain you'll always find a competent replacement on the waiver wire. The threshold for a player actually mattering, then, is much, much higher than most people imagine. You might say Tyler Soderstrom is a pretty good player for Fantasy, and he is, but his 2.77 point-per-game average last year was slightly less than that of Ramon Laureano (2.78), who went undrafted. TJ Friedl averaged 2.73 points per game, and he was nowhere close to being drafted. Meanwhile, Andy Pages and Jo Adell, who no one would dream of letting go undrafted, averaged 2.68 points per game and 2.58 points per game, respectively. Time is a flat circle.

You're not getting ahead with those kinds of players, and you can always fall back on those kinds of players, which means your primary goal in this format, superseding all others, is to pursue with reckless abandon the kind of players with the upside for more than that. You need pillars in your lineup, the true stalwarts at a position. You need as many as you can get. And then you work your magic from there, taking big swings at the points in the draft you know the players are all disposable anyway. The bigger the miss, the quicker you can turn your attention to whatever new pillars might be emerging on the waiver wire. If you have a lineup full of players who are just good enough, well, you're not going to be as motivated to pivot in those early weeks when it's most critical to do so. So don't even bother with them.

Looking at my own lineup, just because it's the one I'm most familiar with, the pillars that I see are Kyle Schwarber, Cal Raleigh, Mookie Betts, Freddie Freeman, Brice Turang, and Bo Bichette (once he picks up third base eligibility). I can't see myself moving off any of them, for any reason apart from injury. For now, it's only six, but not every team has six. I do have hopes that George Springer and Nick Pivetta will also be pillars, because they were last year. I have hopes that Brandon Woodruff, Mike Trout, and Joe Musgrove will be pillars, because they have been in the past. I have hopes that Cameron Schlittler, Bubba Chandler, and Tatsuya Imai will be pillars, because they're supposed to have that kind of upside. But I don't know. They won't all be.

That's where "working your magic" comes into play. What I mean by that is never settling for "just good enough" anywhere. You should always be pursuing the type of players with the potential to become pillars, and the best time to do that is the draft, when everyone is at zero, and you're not having to struggle just to keep your head above water yet. This also explains my picks of Shane Bieber and Shane McClanahan. In no way would I be confident enough to pick them at 184 and 208, respectively, in a deeper league where every pick is of real consequence, but again, most every pick in this league -- except for the pillars! -- is disposable. Shoot your shot.

Does that make sense? Well, anyway ... here are a few more scattered thoughts:

  • Oneil Cruz in Round 5 struck us all as a reach, so don't get too worked up about that one. Even before a rock-bottom season in which he averaged just 2.62 points per game and raised serious doubts about whether he can be a full-time player in the majors, we weren't taking him that early in Head-to-Head points, where his strikeout rate presents too big of a hurdle. 
  • The shortstop surplus is real in this format, where there is no extra middle infield spot to fill. It was apparent in our recent Head-to-Head points auction as well, with C.J. Abrams going for $10, Jeremy Pena for $9, and Trevor Story for $2. The same three sank in this draft, with Abrams going in Round 11, Pena in Round 14, and Story in Round $17. With no extra middle infield spot to fill, there just aren't enough places to slot those players. I'm not saying it should stop you from drafting a shortstop who genuinely stands out in points leagues, like Francisco Lindor (3.59 points per game last year) or Geraldo Perdomo (3.63), but maybe think twice before investing significant draft capital in Zachary Neto (3.11, which was slightly less than Abrams and Pena, actually).
  • This format always goes deeper into the starting pitcher pool for streamability reasons, so you'll want to take note of some of the less familiar names drafted late in this one. Michael Burrows (218) has begun to gain traction as a breakout candidate in light of some of the changes the Astros are implementing with him. Mick Abel (229), Will Warren (234), and Rhett Lowder (252) have all shined this spring, with Lowder in particular showing unexpected strikeout potential coming off an injury-plagued 2025. He has an "in" now with Hunter Greene likely sidelined by an elbow injury to begin the year.
Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Peter Clement A. Judge RF NYY
2 Jake Holland S. Ohtani DH LAD
3 Chris Towers J. Ramirez 3B CLE
4 J.W. Mulpas J. Soto RF NYM
5 Chris Mitchell T. Skubal SP DET
6 John Sharples B. Witt SS KC
7 Chris Baskys R. Acuna Jr. RF ATL
8 Martin Sekulski K. Tucker RF LAD
9 Scott White K. Schwarber DH PHI
10 Nick Fox P. Skenes SP PIT
11 Chris Cummins J. Rodriguez CF SEA
12 Frank Stampfl G. Crochet SP BOS
Round 2
Pos Team Player
13 Frank Stampfl F. Tatis Jr. RF SD
14 Chris Cummins V. Guerrero Jr. 1B TOR
15 Nick Fox J. Caminero 3B TB
16 Scott White C. Raleigh C SEA
17 Martin Sekulski K. Marte 2B ARI
18 Chris Baskys G. Henderson SS BAL
19 John Sharples C. Carroll RF ARI
20 Chris Mitchell E. De La Cruz SS CIN
21 J.W. Mulpas N. Kurtz 1B ATH
22 Chris Towers J. Chisholm 2B NYY
23 Jake Holland L. Gilbert SP SEA
24 Peter Clement C. Sanchez SP PHI
Round 3
Pos Team Player
25 Peter Clement B. Woo SP SEA
26 Jake Holland J. Chourio CF MIL
27 Chris Towers F. Lindor SS NYM
28 J.W. Mulpas T. Turner SS PHI
29 Chris Mitchell R. Devers DH SF
30 John Sharples P. Alonso 1B BAL
31 Chris Baskys Y. Alvarez DH HOU
32 Martin Sekulski M. Machado 3B SD
33 Scott White M. Betts SS LAD
34 Nick Fox M. Olson 1B ATL
35 Chris Cummins Y. Yamamoto SP LAD
36 Frank Stampfl B. Harper 1B PHI
Round 4
Pos Team Player
37 Frank Stampfl C. Sale SP ATL
38 Chris Cummins B. Rooker DH ATH
39 Nick Fox P. Crow-Armstrong CF CHC
40 Scott White F. Freeman 1B LAD
41 Martin Sekulski A. Bregman 3B CHC
42 Chris Baskys W. Langford LF TEX
43 John Sharples H. Brown SP HOU
44 Chris Mitchell B. Buxton CF MIN
45 J.W. Mulpas L. Webb SP SF
46 Chris Towers R. Anthony RF BOS
47 Jake Holland M. Fried SP NYY
48 Peter Clement G. Perdomo SS ARI
Round 5
Pos Team Player
49 Peter Clement A. Riley 3B ATL
50 Jake Holland B. Rice 1B NYY
51 Chris Towers C. Ragans SP KC
52 J.W. Mulpas F. Valdez SP DET
53 Chris Mitchell O. Cruz CF PIT
54 John Sharples M. Garcia 3B KC
55 Chris Baskys J. Wood LF WAS
56 Martin Sekulski W. Contreras C MIL
57 Scott White B. Turang 2B MIL
58 Nick Fox J. Merrill CF SD
59 Chris Cummins Z. Neto SS LAA
60 Frank Stampfl C. Bellinger LF NYY
Round 6
Pos Team Player
61 Frank Stampfl C. Seager SS TEX
62 Chris Cummins J. deGrom SP TEX
63 Nick Fox G. Kirby SP SEA
64 Scott White G. Springer DH TOR
65 Martin Sekulski J. Naylor 1B SEA
66 Chris Baskys H. Goodman C COL
67 John Sharples N. Hoerner 2B CHC
68 Chris Mitchell M. Miller RP SD
69 J.W. Mulpas F. Peralta SP NYM
70 Chris Towers C. Yelich DH MIL
71 Jake Holland K. Bradish SP BAL
72 Peter Clement V. Pasquantino 1B KC
Round 7
Pos Team Player
73 Peter Clement R. Arozarena LF SEA
74 Jake Holland E. Perez SP MIA
75 Chris Towers J. Luzardo SP PHI
76 J.W. Mulpas S. Suzuki DH CHC
77 Chris Mitchell E. Suarez 3B CIN
78 John Sharples K. Gausman SP TOR
79 Chris Baskys J. Ryan SP MIN
80 Martin Sekulski J. Altuve 2B HOU
81 Scott White B. Bichette SS NYM
82 Nick Fox J. Duran LF BOS
83 Chris Cummins R. Greene LF DET
84 Frank Stampfl L. Keaschall 2B MIN
Round 8
Pos Team Player
85 Frank Stampfl D. Cease SP TOR
86 Chris Cummins Z. Wheeler SP PHI
87 Nick Fox N. McLean SP NYM
88 Scott White N. Pivetta SP SD
89 Martin Sekulski S. Gray SP BOS
90 Chris Baskys Y. Diaz DH TB
91 John Sharples T. Soderstrom LF ATH
92 Chris Mitchell L. Robert CF NYM
93 J.W. Mulpas S. Langeliers C ATH
94 Chris Towers S. Alcantara SP MIA
95 Jake Holland O. Albies 2B ATL
96 Peter Clement S. Perez C KC
Round 9
Pos Team Player
97 Peter Clement L. Castillo SP SEA
98 Jake Holland S. Kwan LF CLE
99 Chris Towers C. Burns SP CIN
100 J.W. Mulpas M. Muncy 3B LAD
101 Chris Mitchell J. Misiorowski SP MIL
102 John Sharples M. Busch 1B CHC
103 Chris Baskys T. Rogers SP BAL
104 Martin Sekulski N. Eovaldi SP TEX
105 Scott White C. Schlittler SP NYY
106 Nick Fox E. Diaz RP LAD
107 Chris Cummins H. Greene SP CIN
108 Frank Stampfl M. Chapman 3B SF
Round 10
Pos Team Player
109 Frank Stampfl N. Lodolo SP CIN
110 Chris Cummins T. Glasnow SP LAD
111 Nick Fox J. Wilson SS ATH
112 Scott White B. Woodruff SP MIL
113 Martin Sekulski R. Pepiot SP TB
114 Chris Baskys A. Munoz RP SEA
115 John Sharples M. Boyd SP CHC
116 Chris Mitchell T. Yesavage SP TOR
117 J.W. Mulpas G. Williams SP CLE
118 Chris Towers B. Nimmo LF TEX
119 Jake Holland C. Smith RP CLE
120 Peter Clement S. Strider SP ATL
Round 11
Pos Team Player
121 Peter Clement M. King SP SD
122 Jake Holland K. Okamoto 3B TOR
123 Chris Towers K. Stowers LF MIA
124 J.W. Mulpas C. Abrams SS WAS
125 Chris Mitchell A. Ramirez C MIA
126 John Sharples C. Estevez RP KC
127 Chris Baskys J. Polanco DH NYM
128 Martin Sekulski W. Adames SS SF
129 Scott White B. Chandler SP PIT
130 Nick Fox B. Lowe 2B PIT
131 Chris Cummins J. Duran RP PHI
132 Frank Stampfl D. Baldwin C ATL
Round 12
Pos Team Player
133 Frank Stampfl E. Sheehan SP LAD
134 Chris Cummins M. Harris CF ATL
135 Nick Fox K. Bubic SP KC
136 Scott White T. Imai SP HOU
137 Martin Sekulski S. Frelick RF MIL
138 Chris Baskys S. Imanaga SP CHC
139 John Sharples W. Smith C LAD
140 Chris Mitchell M. Gore SP TEX
141 J.W. Mulpas A. Chapman RP BOS
142 Chris Towers C. Rodon SP NYY
143 Jake Holland J. Caglianone RF KC
144 Peter Clement D. Williams RP NYM
Round 13
Pos Team Player
145 Peter Clement J. Hader RP HOU
146 Jake Holland S. Stewart 1B CIN
147 Chris Towers K. Griffin SS PIT
148 J.W. Mulpas R. Suarez SP BOS
149 Chris Mitchell L. Butler RF ATH
150 John Sharples B. Reynolds RF PIT
151 Chris Baskys R. Nelson SP ARI
152 Martin Sekulski B. Snell SP LAD
153 Scott White J. Musgrove SP SD
154 Nick Fox D. Bednar RP NYY
155 Chris Cummins C. Rafaela CF BOS
156 Frank Stampfl I. Happ LF CHC
Round 14
Pos Team Player
157 Frank Stampfl J. Pena SS HOU
158 Chris Cummins D. Rasmussen SP TB
159 Nick Fox C. Horton SP CHC
160 Scott White R. Ray SP SF
161 Martin Sekulski M. Kelly SP ARI
162 Chris Baskys J. Cantillo RP CLE
163 John Sharples N. Cameron SP KC
164 Chris Mitchell B. Donovan 2B SEA
165 J.W. Mulpas J. Marsee CF MIA
166 Chris Towers C. Ponce RP TOR
167 Jake Holland J. Wetherholt SS STL
168 Peter Clement T. Ward LF BAL
Round 15
Pos Team Player
169 Peter Clement G. Torres 2B DET
170 Jake Holland K. McGonigle SS DET
171 Chris Towers G. Rodriguez SP LAA
172 J.W. Mulpas R. Iglesias RP ATL
173 Chris Mitchell J. Flaherty SP DET
174 John Sharples A. Abbott SP CIN
175 Chris Baskys E. Cabrera SP CHC
176 Martin Sekulski C. Durbin 3B BOS
177 Scott White M. Trout DH LAA
178 Nick Fox D. Varsho CF TOR
179 Chris Cummins T. Bibee SP CLE
180 Frank Stampfl A. Nola SP PHI
Round 16
Pos Team Player
181 Frank Stampfl B. Ashcraft RP PIT
182 Chris Cummins N. Marte RF CIN
183 Nick Fox I. Paredes 3B HOU
184 Scott White S. McClanahan SP TB
185 Martin Sekulski M. Semien 2B NYM
186 Chris Baskys J. Leiter SP TEX
187 John Sharples L. Arraez 1B SF
188 Chris Mitchell T. Megill RP MIL
189 J.W. Mulpas S. Baz SP BAL
190 Chris Towers D. Lile RF WAS
191 Jake Holland G. Cole SP NYY
192 Peter Clement T. Hernandez RF LAD
Round 17
Pos Team Player
193 Peter Clement Z. Gallen SP ARI
194 Jake Holland A. Painter SP PHI
195 Chris Towers R. Detmers RP LAA
196 J.W. Mulpas M. McLain 2B CIN
197 Chris Mitchell L. Henderson SP MIL
198 John Sharples D. Palencia RP CHC
199 Chris Baskys T. Story SS BOS
200 Martin Sekulski K. Leahy RP STL
201 Scott White J. Hoffman RP TOR
202 Nick Fox Z. Matthews SP MIN
203 Chris Cummins R. Helsley RP BAL
204 Frank Stampfl S. Manaea SP NYM
Round 18
Pos Team Player
205 Frank Stampfl E. Pagan RP CIN
206 Chris Cummins Y. Diaz C HOU
207 Nick Fox R. Weathers SP NYY
208 Scott White S. Bieber SP TOR
209 Martin Sekulski A. Uribe RP MIL
210 Chris Baskys A. Bohm 3B PHI
211 John Sharples J. Aranda 1B TB
212 Chris Mitchell J. Lopez SP ATH
213 J.W. Mulpas A. Barger 3B TOR
214 Chris Towers C. Jensen C KC
215 Jake Holland I. Herrera DH STL
216 Peter Clement D. Swanson SS CHC
Round 19
Pos Team Player
217 Peter Clement Q. Priester SP MIL
218 Jake Holland M. Burrows SP HOU
219 Chris Towers P. Messick SP CLE
220 J.W. Mulpas R. Sasaki SP LAD
221 Chris Mitchell X. Edwards 2B MIA
222 John Sharples T. Grisham CF NYY
223 Chris Baskys S. Smith SP CHW
224 Martin Sekulski B. Ober SP MIN
225 Scott White D. Crews RF WAS
226 Nick Fox A. Rutschman C BAL
227 Chris Cummins A. Pages CF LAD
228 Frank Stampfl R. Lewis 3B MIN
Round 20
Pos Team Player
229 Frank Stampfl M. Abel SP MIN
230 Chris Cummins A. Burleson LF STL
231 Nick Fox X. Bogaerts SS SD
232 Scott White B. Abreu RP HOU
233 Martin Sekulski I. Seymour RP TB
234 Chris Baskys W. Warren SP NYY
235 John Sharples C. Correa SS HOU
236 Chris Mitchell J. Adell CF LAA
237 J.W. Mulpas B. Bello SP BOS
238 Chris Towers B. Miller SP SEA
239 Jake Holland C. Early SP BOS
240 Peter Clement S. Torkelson 1B DET
Round 21
Pos Team Player
241 Peter Clement S. Schwellenbach SP ATL
242 Jake Holland P. Fairbanks RP MIA
243 Chris Towers C. Mayo 1B BAL
244 J.W. Mulpas R. Snelling SP MIA
245 Chris Mitchell N. Martinez SP TB
246 John Sharples W. Contreras 1B BOS
247 Chris Baskys M. Moniak RF COL
248 Martin Sekulski C. Mize SP DET
249 Scott White J. Lawlar 3B ARI
250 Nick Fox S. Basallo C BAL
251 Chris Cummins M. Wacha SP KC
252 Frank Stampfl R. Lowder SP CIN
Team by Team
Peter Clement
Rd Pk Player
1 1 A. Judge RF NYY
2 24 C. Sanchez SP PHI
3 25 B. Woo SP SEA
4 48 G. Perdomo SS ARI
5 49 A. Riley 3B ATL
6 72 V. Pasquantino 1B KC
7 73 R. Arozarena LF SEA
8 96 S. Perez C KC
9 97 L. Castillo SP SEA
10 120 S. Strider SP ATL
11 121 M. King SP SD
12 144 D. Williams RP NYM
13 145 J. Hader RP HOU
14 168 T. Ward LF BAL
15 169 G. Torres 2B DET
16 192 T. Hernandez RF LAD
17 193 Z. Gallen SP ARI
18 216 D. Swanson SS CHC
19 217 Q. Priester SP MIL
20 240 S. Torkelson 1B DET
21 241 S. Schwellenbach SP ATL
Jake Holland
Rd Pk Player
1 2 S. Ohtani DH LAD
2 23 L. Gilbert SP SEA
3 26 J. Chourio CF MIL
4 47 M. Fried SP NYY
5 50 B. Rice 1B NYY
6 71 K. Bradish SP BAL
7 74 E. Perez SP MIA
8 95 O. Albies 2B ATL
9 98 S. Kwan LF CLE
10 119 C. Smith RP CLE
11 122 K. Okamoto 3B TOR
12 143 J. Caglianone RF KC
13 146 S. Stewart 1B CIN
14 167 J. Wetherholt SS STL
15 170 K. McGonigle SS DET
16 191 G. Cole SP NYY
17 194 A. Painter SP PHI
18 215 I. Herrera DH STL
19 218 M. Burrows SP HOU
20 239 C. Early SP BOS
21 242 P. Fairbanks RP MIA
Chris Towers
Rd Pk Player
1 3 J. Ramirez 3B CLE
2 22 J. Chisholm 2B NYY
3 27 F. Lindor SS NYM
4 46 R. Anthony RF BOS
5 51 C. Ragans SP KC
6 70 C. Yelich DH MIL
7 75 J. Luzardo SP PHI
8 94 S. Alcantara SP MIA
9 99 C. Burns SP CIN
10 118 B. Nimmo LF TEX
11 123 K. Stowers LF MIA
12 142 C. Rodon SP NYY
13 147 K. Griffin SS PIT
14 166 C. Ponce RP TOR
15 171 G. Rodriguez SP LAA
16 190 D. Lile RF WAS
17 195 R. Detmers RP LAA
18 214 C. Jensen C KC
19 219 P. Messick SP CLE
20 238 B. Miller SP SEA
21 243 C. Mayo 1B BAL
J.W. Mulpas
Rd Pk Player
1 4 J. Soto RF NYM
2 21 N. Kurtz 1B ATH
3 28 T. Turner SS PHI
4 45 L. Webb SP SF
5 52 F. Valdez SP DET
6 69 F. Peralta SP NYM
7 76 S. Suzuki DH CHC
8 93 S. Langeliers C ATH
9 100 M. Muncy 3B LAD
10 117 G. Williams SP CLE
11 124 C. Abrams SS WAS
12 141 A. Chapman RP BOS
13 148 R. Suarez SP BOS
14 165 J. Marsee CF MIA
15 172 R. Iglesias RP ATL
16 189 S. Baz SP BAL
17 196 M. McLain 2B CIN
18 213 A. Barger 3B TOR
19 220 R. Sasaki SP LAD
20 237 B. Bello SP BOS
21 244 R. Snelling SP MIA
Chris Mitchell
Rd Pk Player
1 5 T. Skubal SP DET
2 20 E. De La Cruz SS CIN
3 29 R. Devers DH SF
4 44 B. Buxton CF MIN
5 53 O. Cruz CF PIT
6 68 M. Miller RP SD
7 77 E. Suarez 3B CIN
8 92 L. Robert CF NYM
9 101 J. Misiorowski SP MIL
10 116 T. Yesavage SP TOR
11 125 A. Ramirez C MIA
12 140 M. Gore SP TEX
13 149 L. Butler RF ATH
14 164 B. Donovan 2B SEA
15 173 J. Flaherty SP DET
16 188 T. Megill RP MIL
17 197 L. Henderson SP MIL
18 212 J. Lopez SP ATH
19 221 X. Edwards 2B MIA
20 236 J. Adell CF LAA
21 245 N. Martinez SP TB
John Sharples
Rd Pk Player
1 6 B. Witt SS KC
2 19 C. Carroll RF ARI
3 30 P. Alonso 1B BAL
4 43 H. Brown SP HOU
5 54 M. Garcia 3B KC
6 67 N. Hoerner 2B CHC
7 78 K. Gausman SP TOR
8 91 T. Soderstrom LF ATH
9 102 M. Busch 1B CHC
10 115 M. Boyd SP CHC
11 126 C. Estevez RP KC
12 139 W. Smith C LAD
13 150 B. Reynolds RF PIT
14 163 N. Cameron SP KC
15 174 A. Abbott SP CIN
16 187 L. Arraez 1B SF
17 198 D. Palencia RP CHC
18 211 J. Aranda 1B TB
19 222 T. Grisham CF NYY
20 235 C. Correa SS HOU
21 246 W. Contreras 1B BOS
Chris Baskys
Rd Pk Player
1 7 R. Acuna Jr. RF ATL
2 18 G. Henderson SS BAL
3 31 Y. Alvarez DH HOU
4 42 W. Langford LF TEX
5 55 J. Wood LF WAS
6 66 H. Goodman C COL
7 79 J. Ryan SP MIN
8 90 Y. Diaz DH TB
9 103 T. Rogers SP BAL
10 114 A. Munoz RP SEA
11 127 J. Polanco DH NYM
12 138 S. Imanaga SP CHC
13 151 R. Nelson SP ARI
14 162 J. Cantillo RP CLE
15 175 E. Cabrera SP CHC
16 186 J. Leiter SP TEX
17 199 T. Story SS BOS
18 210 A. Bohm 3B PHI
19 223 S. Smith SP CHW
20 234 W. Warren SP NYY
21 247 M. Moniak RF COL
Martin Sekulski
Rd Pk Player
1 8 K. Tucker RF LAD
2 17 K. Marte 2B ARI
3 32 M. Machado 3B SD
4 41 A. Bregman 3B CHC
5 56 W. Contreras C MIL
6 65 J. Naylor 1B SEA
7 80 J. Altuve 2B HOU
8 89 S. Gray SP BOS
9 104 N. Eovaldi SP TEX
10 113 R. Pepiot SP TB
11 128 W. Adames SS SF
12 137 S. Frelick RF MIL
13 152 B. Snell SP LAD
14 161 M. Kelly SP ARI
15 176 C. Durbin 3B BOS
16 185 M. Semien 2B NYM
17 200 K. Leahy RP STL
18 209 A. Uribe RP MIL
19 224 B. Ober SP MIN
20 233 I. Seymour RP TB
21 248 C. Mize SP DET
Scott White
Rd Pk Player
1 9 K. Schwarber DH PHI
2 16 C. Raleigh C SEA
3 33 M. Betts SS LAD
4 40 F. Freeman 1B LAD
5 57 B. Turang 2B MIL
6 64 G. Springer DH TOR
7 81 B. Bichette SS NYM
8 88 N. Pivetta SP SD
9 105 C. Schlittler SP NYY
10 112 B. Woodruff SP MIL
11 129 B. Chandler SP PIT
12 136 T. Imai SP HOU
13 153 J. Musgrove SP SD
14 160 R. Ray SP SF
15 177 M. Trout DH LAA
16 184 S. McClanahan SP TB
17 201 J. Hoffman RP TOR
18 208 S. Bieber SP TOR
19 225 D. Crews RF WAS
20 232 B. Abreu RP HOU
21 249 J. Lawlar 3B ARI
Nick Fox
Rd Pk Player
1 10 P. Skenes SP PIT
2 15 J. Caminero 3B TB
3 34 M. Olson 1B ATL
4 39 P. Crow-Armstrong CF CHC
5 58 J. Merrill CF SD
6 63 G. Kirby SP SEA
7 82 J. Duran LF BOS
8 87 N. McLean SP NYM
9 106 E. Diaz RP LAD
10 111 J. Wilson SS ATH
11 130 B. Lowe 2B PIT
12 135 K. Bubic SP KC
13 154 D. Bednar RP NYY
14 159 C. Horton SP CHC
15 178 D. Varsho CF TOR
16 183 I. Paredes 3B HOU
17 202 Z. Matthews SP MIN
18 207 R. Weathers SP NYY
19 226 A. Rutschman C BAL
20 231 X. Bogaerts SS SD
21 250 S. Basallo C BAL
Chris Cummins
Rd Pk Player
1 11 J. Rodriguez CF SEA
2 14 V. Guerrero Jr. 1B TOR
3 35 Y. Yamamoto SP LAD
4 38 B. Rooker DH ATH
5 59 Z. Neto SS LAA
6 62 J. deGrom SP TEX
7 83 R. Greene LF DET
8 86 Z. Wheeler SP PHI
9 107 H. Greene SP CIN
10 110 T. Glasnow SP LAD
11 131 J. Duran RP PHI
12 134 M. Harris CF ATL
13 155 C. Rafaela CF BOS
14 158 D. Rasmussen SP TB
15 179 T. Bibee SP CLE
16 182 N. Marte RF CIN
17 203 R. Helsley RP BAL
18 206 Y. Diaz C HOU
19 227 A. Pages CF LAD
20 230 A. Burleson LF STL
21 251 M. Wacha SP KC
Frank Stampfl
Rd Pk Player
1 12 G. Crochet SP BOS
2 13 F. Tatis Jr. RF SD
3 36 B. Harper 1B PHI
4 37 C. Sale SP ATL
5 60 C. Bellinger LF NYY
6 61 C. Seager SS TEX
7 84 L. Keaschall 2B MIN
8 85 D. Cease SP TOR
9 108 M. Chapman 3B SF
10 109 N. Lodolo SP CIN
11 132 D. Baldwin C ATL
12 133 E. Sheehan SP LAD
13 156 I. Happ LF CHC
14 157 J. Pena SS HOU
15 180 A. Nola SP PHI
16 181 B. Ashcraft RP PIT
17 204 S. Manaea SP NYM
18 205 E. Pagan RP CIN
19 228 R. Lewis 3B MIN
20 229 M. Abel SP MIN
21 252 R. Lowder SP CIN