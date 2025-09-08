Diamondbacks' Tyler Locklear: Absent from lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
Locklear is not in the lineup for Monday's contest versus the Giants.
Locklear had made 10 straight starts at first base after Pavin Smith (quadriceps) was lost for the season, but he's just 5-for-33 with 14 strikeouts over that stretch. Ildemaro Vargas will handle first base for the Diamondbacks in Monday's series opener.
