cade-cavalli.jpg

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require some forecasting and are, therefore, subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 7 (May 4-10). Be sure to check back Sunday for the latest updates.

Must-start, all formats
1
T. Skubal SP DET Tarik Skubal SP DET
vs
BOS
Boston
 		@
KC
Kansas City
2
C. Schlittler SP NYY Cameron Schlittler SP NYY
vs
BAL
Baltimore
 		@
MIL
Milwaukee
3
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
vs
ATH
Athletics
 		vs
COL
Colorado
4
G. Williams SP CLE Gavin Williams SP CLE
@
KC
Kansas City
 		vs
MIN
Minnesota
5
J. deGrom SP TEX Jacob deGrom SP TEX
@
NYY
N.Y. Yankees
 		vs
CHC
Chi. Cubs
6
L. Gilbert SP SEA Logan Gilbert SP SEA
vs
ATL
Atlanta
 		@
CHW
Chi. White Sox
7
J. Luzardo SP PHI Jesus Luzardo SP PHI
@
MIA
Miami
 		vs
COL
Colorado
8
J. Soriano RP LAA Jose Soriano RP LAA
vs
CHW
Chi. White Sox
 		@
TOR
Toronto
9
D. Rasmussen SP TB Drew Rasmussen SP TB
vs
TOR
Toronto
 		@
BOS
Boston
10
S. Alcantara SP MIA Sandy Alcantara SP MIA
vs
BAL
Baltimore
 		vs
WAS
Washington
Advisable in most cases
11
T. Bradley SP MIN Taj Bradley SP MIN
@
WAS
Washington
 		@
CLE
Cleveland
12
P. Tolle SP BOS Payton Tolle SP BOS
@
DET
Detroit
 		vs
TB
Tampa Bay
13
M. Wacha SP KC Michael Wacha SP KC
vs
CLE
Cleveland
 		vs
DET
Detroit
14
T. Bibee SP CLE Tanner Bibee SP CLE
@
KC
Kansas City
 		vs
MIN
Minnesota
15
E. Cabrera SP CHC Edward Cabrera SP CHC
vs
CIN
Cincinnati
 		@
TEX
Texas
16
C. Cavalli SP WAS Cade Cavalli SP WAS
vs
MIN
Minnesota
 		@
MIA
Miami
17
D. Martin SP CHW Davis Martin SP CHW
@
LAA
L.A. Angels
 		vs
SEA
Seattle
Better left for points leagues
18
J. Ritchie SP ATL JR Ritchie SP ATL
@
SEA
Seattle
 		@
LAD
L.A. Dodgers
19
B. Chandler P PIT Bubba Chandler P PIT
@
ARI
Arizona
 		@
SF
San Francisco
20
N. Martinez RP TB Nick Martinez RP TB
vs
TOR
Toronto
 		@
BOS
Boston
21
S. Baz SP BAL Shane Baz SP BAL
@
NYY
N.Y. Yankees
 		vs
ATH
Athletics
22
A. Abbott SP CIN Andrew Abbott SP CIN
@
CHC
Chi. Cubs
 		vs
HOU
Houston
23
J. Taillon SP CHC Jameson Taillon SP CHC
vs
CIN
Cincinnati
 		@
TEX
Texas
No thanks
24
L. Severino SP ATH Luis Severino SP ATH
@
PHI
Philadelphia
 		@
BAL
Baltimore
25
N. Cameron P KC Noah Cameron P KC
vs
CLE
Cleveland
 		vs
DET
Detroit
26
J. Junk RP MIA Janson Junk RP MIA
vs
PHI
Philadelphia
 		vs
WAS
Washington
27
E. Rodriguez SP ARI Eduardo Rodriguez SP ARI
vs
PIT
Pittsburgh
 		vs
NYM
N.Y. Mets
28
E. Rodriguez-Cruz SP NYY Elmer Rodriguez-Cruz SP NYY
vs
TEX
Texas
 		@
MIL
Milwaukee
29
K. Leahy RP STL Kyle Leahy RP STL
vs
MIL
Milwaukee
 		@
SD
San Diego
30
B. Sproat SP MIL Brandon Sproat SP MIL
@
STL
St. Louis
 		vs
NYY
N.Y. Yankees
31
E. Lauer SP TOR Eric Lauer SP TOR
@
TB
Tampa Bay
 		vs
LAA
L.A. Angels
32
B. Bello SP BOS Brayan Bello SP BOS
@
DET
Detroit
 		vs
TB
Tampa Bay
33
T. Sugano SP COL Tomoyuki Sugano SP COL
vs
NYM
N.Y. Mets
 		@
PHI
Philadelphia
34
C. Bassitt SP BAL Chris Bassitt SP BAL
@
MIA
Miami
 		vs
ATH
Athletics
35
D. Peterson SP NYM David Peterson SP NYM
@
COL
Colorado
 		@
ARI
Arizona
36
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
@
SF
San Francisco
 		vs
STL
St. Louis
37
M. Waldron SP SD Matt Waldron SP SD
@
SF
San Francisco
 		vs
STL
St. Louis