Buccaneers' Mike Evans: Placed on IR
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Buccaneers placed Evans (collarbone) on injured reserve Wednesday.
A report from NFL Network's Ian Rapoport earlier Wednesday suggested that Evans suffered a "clean break" of his collarbone and could be back in eight weeks or fewer. That's optimistic relative to past cases of NFL players returning from collarbone fractures, but it's at least clear that the Bucs have hope to get Evans back later this season. For now, he's officially ruled out for the next four games on injured reserve, with surgery scheduled this week.
