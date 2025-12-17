Commanders' Bobby Wagner: Still managing knee issue
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wagner (knee) didn't practice Tuesday, Ben Standig of Big 100 Washington D.C. reports.
Wagner has been dealing with a knee injury for most of December, but he hasn't yet missed any games. The veteran linebacker was listed as a DNP due both to the knee and "rest" Wednesday, suggesting that his absence was for injury maintenance rather than a setback. The knee issue didn't seem to bother Wagner in Sunday's win against the Giants, as he logged seven tackles while playing every defensive snap for Washington.
