Commanders' Jayden Daniels: Named as Week 9 starter
By RotoWire Staff
• 1 min read
Daniels will start Sunday's game against the Seahawks,
He returned to full practice participation Wednesday after missing the loss at Kansas City on Monday. Daniels made it through the week without any setbacks and will now return to the starting lineup, leading an offense that won't have WR Terry McLaurin (out - quadriceps) in Week 9.
