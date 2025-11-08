Eagles' Adoree' Jackson: Cleared for Week 10
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (concussion) does not carry an injury designation into Monday's game against Green Bay.
Jackson missed Friday's practice while tending to a personal matter but practiced without restriction Saturday, and his lack of an injury designation for Week 10 indicates that he has cleared the league's five-step concussion protocol. Jackson's return from a one-game absence means less defensive snaps will be available for Kelee Ringo and recent acquisition Jaire Alexander.
