Jackson (concussion) does not carry an injury designation into Monday's game against Green Bay.

Jackson missed Friday's practice while tending to a personal matter but practiced without restriction Saturday, and his lack of an injury designation for Week 10 indicates that he has cleared the league's five-step concussion protocol. Jackson's return from a one-game absence means less defensive snaps will be available for Kelee Ringo and recent acquisition Jaire Alexander.

