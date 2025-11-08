Eagles' Adoree' Jackson: Doesn't practice Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (concussion) did not participate at practice Friday.
Jackson logged a limited practice Thursday, but he took a step back Friday with a personal matter and the concussion. He'll probably have to practice in some capacity again Saturday to have a chance to play Monday at Green Bay.
