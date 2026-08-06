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So. Utah • #7 • G

Zeplin Kidd

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Last Game

Thu, Mar 12 |
ESP+
@ UT Arlington Mavericks (18-14)
  • Orleans Arena
63
Final
69
Game Recap

WAC Standings

Team Conf Overall
UTVALL
 14-4 25-9
CALBPTST
 13-5 25-9
UTTCH
 11-7 19-15
TXARL
 9-9 18-14
SUTAH
 6-12 10-22
TRLST
 5-13 14-18
ABIL
 5-13 14-19
Full Standings

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 4.5 1.1 38.5 1.2 0.2

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Player Bio

HT/WT: 6-7
Birthplace: Atlanta, GA
Class: Freshman