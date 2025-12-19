Rams' Stetson Bennett: Still emergency QB
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bennett (coach's decision) is inactive for Thursday's game against Seattle, but he is available as the emergency third back, Stu Jackson of the Rams' official site reports.
Bennett has operated as the emergency quarterback for the entire season. Jimmy Garoppolo will serve as the backup to Matthew Stafford.
