2026 MLB Draft order: Full list with White Sox on the clock, plus why first round is missing five picks

Will the next Paul Skenes be drafted this year? What about Bryce Harper or Stephen Strasburg? We likely won't know for several years, but the clock starts Saturday with the 2026 MLB Draft at the Pennsylvania Convention Center Grand Hall in Philadelphia.
The Chicago White Sox won the Draft Lottery over the winter after going 60-102 in 2025, good for MLB's second-worst record. They've drafted No. 1 overall twice in franchise history; they selected Danny Goodwin in 1971 (but did not sign him) and Hall of Famer Harold Baines in 1977. Will UCLA standout Roch Cholowsky be the first name off the board this year? Or will the White Sox go with another name, like Texas high school shortstop Grady Emerson or Georgia Tech catcher Vahn Lackey?
Whoever goes first will join a recent list of No. 1 picks including Eli Willits (2025, Nationals), Travis Bazzana (2024, Guardians), Skenes (2023, Pirates) and Jackson Holliday (2022, Orioles).
Here's how you can watch the first round of the 2026 MLB Draft.
Where to watch the 2026 MLB Draft
Day 1: Saturday, July 11 (Rounds 1-4)
• 1:00-2:30 p.m. ET - Picks 1-10 | TV: NBC | Stream: fubo (Try for free)
• 2:30-4:30 p.m. ET - Picks 11-40 | TV: MLB Network | Stream: fubo (Try for free)
• 4:30-7:45 p.m. ET - Picks 41-135 | Stream: MLB.com, MLB TV, MLB+
Day 2: Sunday, July 12 (Rounds 5-20)
• 11:30 a.m.-7:30 p.m. ET - Picks 136-615 | Stream: MLB.com, MLB TV, MLB+
Why does the first round have only 25 picks?
Before we lay out the order, you might be wondering why the first round has only 25 picks. It has to do with tax penalties. The Blue Jays, Dodgers, Mets, Phillies, and Yankees all exceeded the $281 million third competitive balance tax threshold in 2025, and the penalty moves their first 2026 pick back 10 spots. Got it? Good. Now let's get into the draft order.
2026 MLB Draft order
First round
1. Chicago White Sox
2. Tampa Bay Rays
3. Minnesota Twins
4. San Francisco Giants
5. Pittsburgh Pirates
6. Kansas City Royals
7. Baltimore Orioles
8. Athletics
9. Atlanta Braves
10. Colorado Rockies
11. Washington Nationals
12. Los Angeles Angels
13. St. Louis Cardinals
14. Miami Marlins
15. Arizona Diamondbacks
16. Texas Rangers
17. Houston Astros
18. Cincinnati Reds
19. Cleveland Guardians
20. Boston Red Sox
21. San Diego Padres
22. Detroit Tigers
23. Chicago Cubs
24. Seattle Mariners
25. Milwaukee Brewers
Prospect Promotion Incentive pick
26. Atlanta Braves (Drake Baldwin, Rookie of the Year)
CBT penalty
27. New York Mets (10-pick penalty)
Prospect Promotion Incentive pick
28. Houston Astros (Hunter Brown, top-three finalist Cy Young)
Competitive Balance Round A
29. San Francisco Giants (acquired from the Guardians in the Patrick Bailey trade)
30. Kansas City Royals
31. Arizona Diamondbacks
32. St. Louis Cardinals
33. Tampa Bay Rays (acquired from the Orioles in the Shane Baz trade)
34. Pittsburgh Pirates
CBT penalty
35. New York Yankees (10-pick penalty)
36. Philadelphia Phillies (10-pick penalty)
Continued Competitive Balance Round A
37. Colorado Rockies
Second round
38. Colorado Rockies
CBT penalty
39. Toronto Blue Jays (10-pick penalty)
40. Los Angeles Dodgers (10-pick penalty)
Continued second round
41. Chicago White Sox
42. Washington Nationals
43. Minnesota Twins
44. Pittsburgh Pirates
45. Los Angeles Angels
46. Baltimore Orioles
47. Athletics
48. Atlanta Braves
49. Tampa Bay Rays
50. St. Louis Cardinals
Supplemental second round
51. Pittsburgh Pirates (compensation for unsigned 2025 No. 50 draft pick Angel Cervantes)
Second round
52. Miami Marlins
53. Arizona Diamondbacks
54. Texas Rangers
55. San Francisco Giants
56. Kansas City Royals
57. Houston Astros
58. Cincinnati Reds
59. Cleveland Guardians
60. San Diego Padres
61. Detroit Tigers
62. Chicago Cubs
63. New York Yankees
64. Philadelphia Phillies
65. Seattle Mariners
66. Milwaukee Brewers
Competitive Balance Round B
67. Boston Red Sox (acquired from the Brewers in the trade for Caleb Durbin, Andruw Monasterio and Anthony Seigler)
68. St. Louis Cardinals (acquired from the Mariners in the trade for Brendan Donovan)
69. Detroit Tigers
70. Cincinnati Reds
71. Miami Marlins
72. St. Louis Cardinals (acquired from the Rays in the trade for Brendan Donovan)
73. Athletics
74. Minnesota Twins
Compensation picks
75. Chicago Cubs (compensation for Kyle Tucker signing with the Dodgers)
Third round
76. Colorado Rockies
77. Chicago White Sox
78. Washington Nationals
79. Minnesota Twins
80. Pittsburgh Pirates
81. Los Angeles Angels
82. Baltimore Orioles
83. Athletics
84. Atlanta Braves
85. Tampa Bay Rays
86. St. Louis Cardinals
87. Miami Marlins
88. Arizona Diamondbacks
89. Texas Rangers
90. San Francisco Giants
91. Kansas City Royals
92. New York Mets
93. Houston Astros
94. Cincinnati Reds
95. Cleveland Guardians
96. Boston Red Sox
97. San Diego Padres
98. Chicago Cubs
99. New York Yankees
100. Philadelphia Phillies
101. Seattle Mariners
102. Milwaukee Brewers
103. Toronto Blue Jays
Fourth round
104. Colorado Rockies
105. Chicago White Sox
106. Washington Nationals
107. Minnesota Twins
108. Pittsburgh Pirates
109. Los Angeles Angels
110. Baltimore Orioles
111. Athletics
112. Atlanta Braves
113. Tampa Bay Rays
114. St. Louis Cardinals
115. Miami Marlins
116. Arizona Diamondbacks
117. Texas Rangers
118. San Francisco Giants
119. Kansas City Royals
120. New York Mets
121. Houston Astros
122. Cincinnati Reds
123. Cleveland Guardians
124. San Diego Padres
125. Detroit Tigers
126. Chicago Cubs
127. New York Yankees
128. Philadelphia Phillies
129. Seattle Mariners
130. Milwaukee Brewers
131. Toronto Blue Jays
132. Los Angeles Dodgers
Compensation picks
133. Houston Astros (compensation for Framber Valdez signing with the Tigers)
134. San Diego Padres (compensation for Dylan Cease signing with the Blue Jays)
135. Philadelphia Phillies (compensation for Ranger Suárez signing with the Red Sox)
Fifth round
136. Colorado Rockies
137. Chicago White Sox
138. Washington Nationals
139. Minnesota Twins
140. Pittsburgh Pirates
141. Los Angeles Angels
142. Baltimore Orioles
143. Athletics
144. Atlanta Braves
145. Tampa Bay Rays
146. St. Louis Cardinals
147. Miami Marlins
148. Arizona Diamondbacks
149. Texas Rangers
150. San Francisco Giants
151. Kansas City Royals
152. New York Mets
153. Houston Astros
154. Cincinnati Reds
155. Cleveland Guardians
156. Boston Red Sox
157. San Diego Padres
158. Detroit Tigers
159. Chicago Cubs
160. New York Yankees
161. Philadelphia Phillies
162. Seattle Mariners
163. Milwaukee Brewers
164. Toronto Blue Jays
Sixth round
165. Colorado Rockies
166. Chicago White Sox
167. Washington Nationals
168. Minnesota Twins
169. Pittsburgh Pirates
170. Los Angeles Angels
171. Baltimore Orioles
172. Athletics
173. Atlanta Braves
174. Tampa Bay Rays
175. St. Louis Cardinals
176. Miami Marlins
177. Arizona Diamondbacks
178. Texas Rangers
179. San Francisco Giants
180. Kansas City Royals
181. New York Mets
182. Houston Astros
183. Cincinnati Reds
184. Cleveland Guardians
185. Boston Red Sox
186. San Diego Padres
187. Detroit Tigers
188. Chicago Cubs
189. New York Yankees
190. Philadelphia Phillies
191. Seattle Mariners
192. Milwaukee Brewers
193. Toronto Blue Jays
Remaining rounds
- Colorado Rockies
- Chicago White Sox
- Washington Nationals
- Minnesota Twins
- Pittsburgh Pirates
- Los Angeles Angels
- Baltimore Orioles
- Athletics
- Atlanta Braves
- Tampa Bay Rays
- St. Louis Cardinals
- Miami Marlins
- Arizona Diamondbacks
- Texas Rangers
- San Francisco Giants
- Kansas City Royals
- New York Mets
- Houston Astros
- Cincinnati Reds
- Cleveland Guardians
- Boston Red Sox
- San Diego Padres
- Detroit Tigers
- Chicago Cubs
- New York Yankees
- Philadelphia Phillies
- Seattle Mariners
- Milwaukee Brewers
- Toronto Blue Jays
- Los Angeles Dodgers