Buccaneers' Benjamin Morrison: Dealing with hamstring injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Morrison (hamstring) did not practice Friday and is listed as questionable for Sunday's game against the Rams, Sarah Barshop of ESPN.com reports.
Morrison popped up on Friday's injury report as a DNP due to a hamstring injury, and the rookie second-rounder is in jeopardy of missing Sunday's game. With Jamel Dean (hip) already ruled out, Kindle Vildor would be slated to start at outside corner opposite Zyon McCollum if Morrison is unable to play.
