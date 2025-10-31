Commanders' Colson Yankoff: Out for Week 9
By RotoWire Staff
• 1 min read
Yankoff (hamstring) has been ruled out for Sunday night's game against the Seahawks, John Keim of ESPN.com reports.
The Commanders' No. 4 tight end, Yankoff carries zero fantasy value behind Zach Ertz, John Bates and Ben Sinnott. Yankoff has zero catches this season.
