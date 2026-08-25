We held our Fantasy Football Today Podcast draft Monday night, which was a lot of fun. It's a 14-team, PPR league, featuring me, Adam Aizer, Heath Cummings and Dave Richard, along with listeners of our show who generously donated to the St. Jude Children's Research Hospital as part of our Draft-A-Thon.
If you've ever played in a 14-team league or larger, you know it's a challenge on Draft Day because the talent pool dries up quickly. You might have to reach for players sooner than you expect, and the waiver wire isn't as robust as in 10- and 12-team leagues.
I share my team with Todd Rones, and we won the league in 2025. We're hoping to defend our championship this season, and we had the No. 13 overall pick in Round 1.
Our plan was to get two running backs with our first two picks given where we picked in the draft, barring one of Jaxon Smith-Njigba or Amon-Ra St. Brown falling to us. That didn't happen, and CeeDee Lamb was also selected at No. 10 overall.
We went with Derrick Henry in Round 1 and Omarion Hampton in Round 2, and I love that start. Henry just keeps producing at a high level, and he was the No. 8 PPR running back last season. And I expect Hampton to have a breakout campaign this year.
But the fate of our team could hinge on what we did in Round 3. After drafting Henry and Hampton, we had planned on going WR-WR with our next two picks. However, Breece Hall was still on the board, and we drafted him in Round 3 to be our flex.
Hall, if healthy -- he should play in Week 1 despite dealing with a groin injury -- has top-15 upside. And we know the running back talent drops off quickly in Round 4 and beyond.
We needed to draft a receiver in Round 4, and our choices were D.J. Moore, Jaylen Waddle and Tetairoa McMillan. We went with Moore, and I expect him to thrive with Josh Allen and being reunited with Joe Brady, who was his offensive coordinator in Carolina.
Receiver was now a priority, and we nearly got lucky with Christian Watson falling to us in Round 5. He went right before us, so we drafted Marvin Harrison Jr. at No. 69 overall. I'm hopeful Harrison will have a breakout campaign in his third year in the NFL, but he's not the ideal No. 2 Fantasy receiver.
Sam LaPorta was an easy choice in Round 6, and I'm expecting him to play in Week 1 despite dealing with a hip injury. He has top-five upside if healthy.
We then drafted a high-upside receiver in Round 7 with De'Zhaun Stribling, and he could be a difference-maker if given a prominent role as a rookie in San Francisco. Obviously, receiver is a weak spot for us, but we just need one of Harrison or Stribling to produce like a consistent top-30 Fantasy receiver.
Dak Prescott was an easy selection in Round 8, and our starting lineup was set. Now, we got to draft high-upside reserves along with Stribling.
Our next three picks of Jalen Coker in Round 9, MarShawn Lloyd in Round 10 and Keaton Mitchell in Round 11 are three of my favorite sleepers this season. Coker has top-30 upside as the No. 2 receiver in Carolina, and he outplayed McMillan in the final five games of the season in 2025, including the playoffs.
Lloyd is the handcuff for Josh Jacobs, who has battled a groin injury in training camp, and could face a potential suspension stemming from a May arrest linked to a domestic violence allegation, according to ESPN's Adam Schefter. Lloyd would be at least a flex option if Jacobs were to miss any time.
Mitchell should have chances to play well in tandem with Hampton, especially as a receiver out of the backfield. And Mitchell would be at least a flex option if Hampton were to miss any time.
Finally, we ended the draft with Keenan Allen in Round 12. Allen, 34, might not produce at a high level with the Colts, but he also could be thrust into a prominent role if Alec Pierce (ankle) isn't ready for Week 1.
I like this team a lot, especially in a 14-team league. Todd and I have the chance to repeat as champions if our roster stays healthy -- and we get a lot of luck.
As a reference point for this draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with five reserves for a 12-round draft.
Our draft order is as follows:
1. John Jose, Podcast Listener
2. Travis Day, Podcast Listener
3. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
4. KJ Townsel, Podcast Listener
5. Adam Aizer, FFT Podcast Host
6. Alexandre Larochelle, Podcast Listener
7. Joshua Hageman, Podcast Listener
8. Chip Mandal, Podcast Listener
9. Todd Nunn, Podcast Listener
10. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
11. Josh Cunningham, Podcast Listener
12. Edward Cettina, Podcast Listener
13. Jamey Eisenberg (Senior Fantasy Writer)/Todd Rones (Podcast Listener)
14. Erik Rison, Podcast Listener
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|John Jose
|
J. Gibbs RB DET
|2
|Travis Day
|
B. Robinson RB ATL
|3
|Heath Cummings
|
J. Chase WR CIN
|4
|KJ Townsel
|
P. Nacua WR LAR
|5
|Adam Aizer
|
C. McCaffrey RB SF
|6
|Alexandre Larochelle
|
J. Taylor RB IND
|7
|Joshua Hageman
|
C. Brown RB CIN
|8
|Chip Mandal
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|9
|Todd Nunn
|
A. St. Brown WR DET
|10
|Dave Richard
|
C. Lamb WR DAL
|11
|Josh Cunningham
|
J. Cook RB BUF
|12
|Edward Cettina
|
K. Walker III RB KC
|13
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
D. Henry RB BAL
|14
|Erik Rison
|
D. Achane RB MIA
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|15
|Erik Rison
|
J. Jacobs RB GB
|16
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
O. Hampton RB LAC
|17
|Edward Cettina
|
S. Barkley RB PHI
|18
|Josh Cunningham
|
J. Jefferson WR MIN
|19
|Dave Richard
|
A. Brown WR NE
|20
|Todd Nunn
|
D. London WR ATL
|21
|Chip Mandal
|
C. Olave WR NO
|22
|Joshua Hageman
|
G. Pickens WR DAL
|23
|Alexandre Larochelle
|
N. Collins WR HOU
|24
|Adam Aizer
|
B. Bowers TE LV
|25
|KJ Townsel
|
K. Williams RB LAR
|26
|Heath Cummings
|
R. Rice WR KC
|27
|Travis Day
|
A. Jeanty RB LV
|28
|John Jose
|
D. Smith WR PHI
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|29
|John Jose
|
M. Nabers WR NYG
|30
|Travis Day
|
C. Loveland TE CHI
|31
|Heath Cummings
|
Z. Flowers WR BAL
|32
|KJ Townsel
|
T. McBride TE ARI
|33
|Adam Aizer
|
T. Etienne RB NO
|34
|Alexandre Larochelle
|
J. Williams RB DAL
|35
|Joshua Hageman
|
D. Swift RB CHI
|36
|Chip Mandal
|
T. Higgins WR CIN
|37
|Todd Nunn
|
J. Allen QB BUF
|38
|Dave Richard
|
G. Wilson WR NYJ
|39
|Josh Cunningham
|
E. Egbuka WR TB
|40
|Edward Cettina
|
L. McConkey WR LAC
|41
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
B. Hall RB NYJ
|42
|Erik Rison
|
J. Love RB ARI
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|43
|Erik Rison
|
M. Evans WR SF
|44
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
D. Moore WR BUF
|45
|Edward Cettina
|
T. Warren TE IND
|46
|Josh Cunningham
|
T. McMillan WR CAR
|47
|Dave Richard
|
Q. Judkins RB CLE
|48
|Todd Nunn
|
L. Burden III WR CHI
|49
|Chip Mandal
|
B. Irving RB TB
|50
|Joshua Hageman
|
J. Waddle WR DEN
|51
|Alexandre Larochelle
|
D. Adams WR LAR
|52
|Adam Aizer
|
C. Skattebo RB NYG
|53
|KJ Townsel
|
J. Williams WR DET
|54
|Heath Cummings
|
B. Tuten RB JAC
|55
|Travis Day
|
T. McLaurin WR WAS
|56
|John Jose
|
P. Washington WR JAC
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|57
|John Jose
|
D. Montgomery RB HOU
|58
|Travis Day
|
R. Odunze WR CHI
|59
|Heath Cummings
|
L. Jackson QB BAL
|60
|KJ Townsel
|
J. Price RB SEA
|61
|Adam Aizer
|
C. Godwin WR TB
|62
|Alexandre Larochelle
|
J. Warren RB PIT
|63
|Joshua Hageman
|
R. Stevenson RB NE
|64
|Chip Mandal
|
J. Brooks RB CAR
|65
|Todd Nunn
|
R. Dowdle RB PIT
|66
|Dave Richard
|
T. Kraft TE GB
|67
|Josh Cunningham
|
J. Burrow QB CIN
|68
|Edward Cettina
|
C. Watson WR GB
|69
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|70
|Erik Rison
|
K. Pitts TE ATL
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|71
|Erik Rison
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|72
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
S. LaPorta TE DET
|73
|Edward Cettina
|
W. Robinson WR TEN
|74
|Josh Cunningham
|
T. Pollard RB TEN
|75
|Dave Richard
|
D. Maye QB NE
|76
|Todd Nunn
|
J. Dobbins RB DEN
|77
|Chip Mandal
|
C. Sutton WR DEN
|78
|Joshua Hageman
|
T. Lawrence QB JAC
|79
|Alexandre Larochelle
|
J. Hurts QB PHI
|80
|Adam Aizer
|
Q. Johnston WR LAC
|81
|KJ Townsel
|
T. Henderson RB NE
|82
|Heath Cummings
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|83
|Travis Day
|
K. Gainwell RB TB
|84
|John Jose
|
M. Pittman WR PIT
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|85
|John Jose
|
B. Corum RB LAR
|86
|Travis Day
|
A. Pierce WR IND
|87
|Heath Cummings
|
R. Harvey RB DEN
|88
|KJ Townsel
|
C. Tate WR TEN
|89
|Adam Aizer
|
J. Daniels QB WAS
|90
|Alexandre Larochelle
|
T. Kelce TE KC
|91
|Joshua Hageman
|
M. Wilson WR ARI
|92
|Chip Mandal
|
J. Mason RB MIN
|93
|Todd Nunn
|
G. Kittle TE SF
|94
|Dave Richard
|
J. Downs WR IND
|95
|Josh Cunningham
|
S. Diggs WR WAS
|96
|Edward Cettina
|
W. Marks RB HOU
|97
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
D. Stribling WR SF
|98
|Erik Rison
|
K. Monangai RB CHI
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|99
|Erik Rison
|
B. Purdy QB SF
|100
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
D. Prescott QB DAL
|101
|Edward Cettina
|
C. Williams QB CHI
|102
|Josh Cunningham
|
R. White RB WAS
|103
|Dave Richard
|
M. Washington Jr. RB LV
|104
|Todd Nunn
|
D. Samuel WR SF
|105
|Chip Mandal
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|106
|Joshua Hageman
|
D. Goedert TE PHI
|107
|Alexandre Larochelle
|
D. Metcalf WR PIT
|108
|Adam Aizer
|
Z. Charbonnet RB SEA
|109
|KJ Townsel
|
J. Herbert QB LAC
|110
|Heath Cummings
|
I. Likely TE NYG
|111
|Travis Day
|
K. Concepcion WR CLE
|112
|John Jose
|
C. Hubbard RB CAR
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|113
|John Jose
|
B. Nix QB DEN
|114
|Travis Day
|
J. Dart QB NYG
|115
|Heath Cummings
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|116
|KJ Townsel
|
M. Golden WR GB
|117
|Adam Aizer
|
J. Addison WR MIN
|118
|Alexandre Larochelle
|
J. Goff QB DET
|119
|Joshua Hageman
|
J. Meyers WR JAC
|120
|Chip Mandal
|
T. Allgeier RB ARI
|121
|Todd Nunn
|
A. Jones RB MIN
|122
|Dave Richard
|
J. Coleman RB DEN
|123
|Josh Cunningham
|
J. Reed WR GB
|124
|Edward Cettina
|
J. Ferguson TE DAL
|125
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
J. Coker WR CAR
|126
|Erik Rison
|
X. Worthy WR KC
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|127
|Erik Rison
|
M. Washington WR MIA
|128
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
M. Lloyd RB GB
|129
|Edward Cettina
|
C. Douglas WR MIA
|130
|Josh Cunningham
|
D. Kincaid TE BUF
|131
|Dave Richard
|
P. Mahomes QB KC
|132
|Todd Nunn
|
M. Lemon WR PHI
|133
|Chip Mandal
|
M. Stafford QB LAR
|134
|Joshua Hageman
|
B. Mayfield QB TB
|135
|Alexandre Larochelle
|
R. Shaheed WR SEA
|136
|Adam Aizer
|
K. Black RB SF
|137
|KJ Townsel
|
I. Pacheco RB DET
|138
|Heath Cummings
|
T. Bigsby RB PHI
|139
|Travis Day
|
T. Spears RB TEN
|140
|John Jose
|
J. Johnson TE NO
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|141
|John Jose
|
K. Murray QB MIN
|142
|Travis Day
|
J. Noel WR HOU
|143
|Heath Cummings
|
B. Allen RB NYJ
|144
|KJ Townsel
|
R. Doubs WR NE
|145
|Adam Aizer
|
J. Tyson WR NO
|146
|Alexandre Larochelle
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|147
|Joshua Hageman
|
T. Shough QB NO
|148
|Chip Mandal
|
M. Willis QB MIA
|149
|Todd Nunn
|
E. Johnson RB KC
|150
|Dave Richard
|
R. Davis RB BUF
|151
|Josh Cunningham
|
D. Sampson RB CLE
|152
|Edward Cettina
|
K. Vidal RB LAC
|153
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
K. Mitchell RB LAC
|154
|Erik Rison
|
J. Brissett QB ARI
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|155
|Erik Rison
|
D. Wicks WR PHI
|156
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|
K. Allen WR IND
|157
|Edward Cettina
|
B. Robinson Jr. RB ATL
|158
|Josh Cunningham
|
B. Strange TE JAC
|159
|Dave Richard
|
J. Conner RB ARI
|160
|Todd Nunn
|
A. Kamara RB NO
|161
|Chip Mandal
|
M. Andrews TE BAL
|162
|Joshua Hageman
|
J. James RB SF
|163
|Alexandre Larochelle
|
H. Henry TE NE
|164
|Adam Aizer
|
J. Love QB GB
|165
|KJ Townsel
|
D. Boston WR CLE
|166
|Heath Cummings
|
D. Schultz TE HOU
|167
|Travis Day
|
D. Claiborne RB MIN
|168
|John Jose
|
O. Gadsden II TE LAC
Team by Team
|John Jose
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|
J. Gibbs RB DET
|2
|28
|
D. Smith WR PHI
|3
|29
|
M. Nabers WR NYG
|4
|56
|
P. Washington WR JAC
|5
|57
|
D. Montgomery RB HOU
|6
|84
|
M. Pittman WR PIT
|7
|85
|
B. Corum RB LAR
|8
|112
|
C. Hubbard RB CAR
|9
|113
|
B. Nix QB DEN
|10
|140
|
J. Johnson TE NO
|11
|141
|
K. Murray QB MIN
|12
|168
|
O. Gadsden II TE LAC
|Travis Day
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|
B. Robinson RB ATL
|2
|27
|
A. Jeanty RB LV
|3
|30
|
C. Loveland TE CHI
|4
|55
|
T. McLaurin WR WAS
|5
|58
|
R. Odunze WR CHI
|6
|83
|
K. Gainwell RB TB
|7
|86
|
A. Pierce WR IND
|8
|111
|
K. Concepcion WR CLE
|9
|114
|
J. Dart QB NYG
|10
|139
|
T. Spears RB TEN
|11
|142
|
J. Noel WR HOU
|12
|167
|
D. Claiborne RB MIN
|Heath Cummings
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|
J. Chase WR CIN
|2
|26
|
R. Rice WR KC
|3
|31
|
Z. Flowers WR BAL
|4
|54
|
B. Tuten RB JAC
|5
|59
|
L. Jackson QB BAL
|6
|82
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|7
|87
|
R. Harvey RB DEN
|8
|110
|
I. Likely TE NYG
|9
|115
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|10
|138
|
T. Bigsby RB PHI
|11
|143
|
B. Allen RB NYJ
|12
|166
|
D. Schultz TE HOU
|KJ Townsel
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|
P. Nacua WR LAR
|2
|25
|
K. Williams RB LAR
|3
|32
|
T. McBride TE ARI
|4
|53
|
J. Williams WR DET
|5
|60
|
J. Price RB SEA
|6
|81
|
T. Henderson RB NE
|7
|88
|
C. Tate WR TEN
|8
|109
|
J. Herbert QB LAC
|9
|116
|
M. Golden WR GB
|10
|137
|
I. Pacheco RB DET
|11
|144
|
R. Doubs WR NE
|12
|165
|
D. Boston WR CLE
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|
C. McCaffrey RB SF
|2
|24
|
B. Bowers TE LV
|3
|33
|
T. Etienne RB NO
|4
|52
|
C. Skattebo RB NYG
|5
|61
|
C. Godwin WR TB
|6
|80
|
Q. Johnston WR LAC
|7
|89
|
J. Daniels QB WAS
|8
|108
|
Z. Charbonnet RB SEA
|9
|117
|
J. Addison WR MIN
|10
|136
|
K. Black RB SF
|11
|145
|
J. Tyson WR NO
|12
|164
|
J. Love QB GB
|Alexandre Larochelle
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|
J. Taylor RB IND
|2
|23
|
N. Collins WR HOU
|3
|34
|
J. Williams RB DAL
|4
|51
|
D. Adams WR LAR
|5
|62
|
J. Warren RB PIT
|6
|79
|
J. Hurts QB PHI
|7
|90
|
T. Kelce TE KC
|8
|107
|
D. Metcalf WR PIT
|9
|118
|
J. Goff QB DET
|10
|135
|
R. Shaheed WR SEA
|11
|146
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|12
|163
|
H. Henry TE NE
|Joshua Hageman
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|
C. Brown RB CIN
|2
|22
|
G. Pickens WR DAL
|3
|35
|
D. Swift RB CHI
|4
|50
|
J. Waddle WR DEN
|5
|63
|
R. Stevenson RB NE
|6
|78
|
T. Lawrence QB JAC
|7
|91
|
M. Wilson WR ARI
|8
|106
|
D. Goedert TE PHI
|9
|119
|
J. Meyers WR JAC
|10
|134
|
B. Mayfield QB TB
|11
|147
|
T. Shough QB NO
|12
|162
|
J. James RB SF
|Chip Mandal
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|21
|
C. Olave WR NO
|3
|36
|
T. Higgins WR CIN
|4
|49
|
B. Irving RB TB
|5
|64
|
J. Brooks RB CAR
|6
|77
|
C. Sutton WR DEN
|7
|92
|
J. Mason RB MIN
|8
|105
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|9
|120
|
T. Allgeier RB ARI
|10
|133
|
M. Stafford QB LAR
|11
|148
|
M. Willis QB MIA
|12
|161
|
M. Andrews TE BAL
|Todd Nunn
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|
A. St. Brown WR DET
|2
|20
|
D. London WR ATL
|3
|37
|
J. Allen QB BUF
|4
|48
|
L. Burden III WR CHI
|5
|65
|
R. Dowdle RB PIT
|6
|76
|
J. Dobbins RB DEN
|7
|93
|
G. Kittle TE SF
|8
|104
|
D. Samuel WR SF
|9
|121
|
A. Jones RB MIN
|10
|132
|
M. Lemon WR PHI
|11
|149
|
E. Johnson RB KC
|12
|160
|
A. Kamara RB NO
|Dave Richard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|
C. Lamb WR DAL
|2
|19
|
A. Brown WR NE
|3
|38
|
G. Wilson WR NYJ
|4
|47
|
Q. Judkins RB CLE
|5
|66
|
T. Kraft TE GB
|6
|75
|
D. Maye QB NE
|7
|94
|
J. Downs WR IND
|8
|103
|
M. Washington Jr. RB LV
|9
|122
|
J. Coleman RB DEN
|10
|131
|
P. Mahomes QB KC
|11
|150
|
R. Davis RB BUF
|12
|159
|
J. Conner RB ARI
|Josh Cunningham
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|
J. Cook RB BUF
|2
|18
|
J. Jefferson WR MIN
|3
|39
|
E. Egbuka WR TB
|4
|46
|
T. McMillan WR CAR
|5
|67
|
J. Burrow QB CIN
|6
|74
|
T. Pollard RB TEN
|7
|95
|
S. Diggs WR WAS
|8
|102
|
R. White RB WAS
|9
|123
|
J. Reed WR GB
|10
|130
|
D. Kincaid TE BUF
|11
|151
|
D. Sampson RB CLE
|12
|158
|
B. Strange TE JAC
|Edward Cettina
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|
K. Walker III RB KC
|2
|17
|
S. Barkley RB PHI
|3
|40
|
L. McConkey WR LAC
|4
|45
|
T. Warren TE IND
|5
|68
|
C. Watson WR GB
|6
|73
|
W. Robinson WR TEN
|7
|96
|
W. Marks RB HOU
|8
|101
|
C. Williams QB CHI
|9
|124
|
J. Ferguson TE DAL
|10
|129
|
C. Douglas WR MIA
|11
|152
|
K. Vidal RB LAC
|12
|157
|
B. Robinson Jr. RB ATL
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|Rd
|Pk
|Player
|1
|13
|
D. Henry RB BAL
|2
|16
|
O. Hampton RB LAC
|3
|41
|
B. Hall RB NYJ
|4
|44
|
D. Moore WR BUF
|5
|69
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|6
|72
|
S. LaPorta TE DET
|7
|97
|
D. Stribling WR SF
|8
|100
|
D. Prescott QB DAL
|9
|125
|
J. Coker WR CAR
|10
|128
|
M. Lloyd RB GB
|11
|153
|
K. Mitchell RB LAC
|12
|156
|
K. Allen WR IND
|Erik Rison
|Rd
|Pk
|Player
|1
|14
|
D. Achane RB MIA
|2
|15
|
J. Jacobs RB GB
|3
|42
|
J. Love RB ARI
|4
|43
|
M. Evans WR SF
|5
|70
|
K. Pitts TE ATL
|6
|71
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|7
|98
|
K. Monangai RB CHI
|8
|99
|
B. Purdy QB SF
|9
|126
|
X. Worthy WR KC
|10
|127
|
M. Washington WR MIA
|11
|154
|
J. Brissett QB ARI
|12
|155
|
D. Wicks WR PHI