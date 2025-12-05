default-cbs-image
Walker (groin) doesn't have an injury designation for Sunday's game against the Steelers.

Despite suffering a setback Thursday with his groin injury, Walker was a full participant in Friday's practice and was able to clear injury designation ahead of Sunday's divisional contest. The wide receiver received two targets in last Thursday's loss to the Bengals, but was unable to corral either.

